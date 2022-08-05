中國怒氣難消 美中氣候問題、軍事對話全部免談

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）不滿美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國祭出了文攻武嚇與經濟外交等一連串報復手段，今（5）日除了宣布制裁裴洛西及其直系親屬，也決定中止與美國的各項對話。

根據美聯社，美國與中國本在多個層面維繫溝通管道，但裴洛西訪台使中共勃然大怒。中國外交部表示，將取消一連串雙邊交流合作，包括區域軍事高層及海事安全對話、非法移民遣返、刑事合作、跨國犯罪、緝毒、氣候變遷等議題。

共軍昨（4）日展開為期四天的環台實彈射擊軍演，我方偵測到了其發射11枚東風系列彈道飛彈。中方5日表示，過去兩天以來，已派遣百艘戰機、十艘戰艦至演習區域。官媒新華網表示，軍機、轟炸機、驅逐艦、護衛艦盡皆出動，展開對台海的聯合封鎖行動。

美聯社指出，美中軍事與經濟交流本就難有進展，但在氣候變遷與打擊芬太尼（fentanyl）等非法藥物走私與濫用方面，是雙方難得能取得共識的領域。如今合作嘎然而止，恐使過去的努力遭受重挫。

中國與美國是全球前二大污染國，化石燃料碳排放量共佔了全球四成。美中各自的氣候大使，凱瑞（John Kerry）與解振華，自巴黎氣候協議以來關係始終和睦。去年中國在格拉斯哥氣候會議上，同意了與美國展開「迫切」的減碳行動，但凱瑞棋差一著，未能促中加速淘汰燃煤發電。

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