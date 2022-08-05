無力阻止訪台中國惱羞 制裁裴洛西及其直系親屬

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合外電報導）美國眾議院議長裴洛西訪問台灣惹惱中國，中共自4日起對台實施軍演，並於今（5）日宣布對裴洛西及其直系親屬採取制裁措施。

《美聯社》報導，過去兩日內，中共逾百架戰機、10艘海軍軍艦參加此次於台灣周遭7處海、空域的實彈軍演。昨日，中國發射11枚東風系列彈道導彈，並稱「精準命中」台灣東部海域目標；日本防衛省指出，其中五枚落在日本專屬經濟區，其中4枚途經台灣上空。

中國官媒《新華社》直指，本次對台軍演規模「前所未有」。事實上，這是首次有中共飛彈落入日本專屬經濟區，也是首次有中共飛彈飛越台灣上空。華府譴責中國企圖以裴洛西訪台一事作為建立新現狀的藉口；日本防衛大臣岸信夫更嚴厲譴責中方故意恐嚇的行徑。

裴洛西此番無懼北京施壓，成為25年來首位訪問台灣的美國眾議院議長，勢必成為中國的眼中釘、肉中刺。大陸外交部今日發布聲明宣佈，對於裴洛西執意訪台，嚴重干涉「中國內政」，將依相關法律，對裴洛西本人及其直系親屬採取制裁措施。

現年82歲、素有美國政壇「小辣椒」之稱的裴洛西，今日上午在東京與日本首相岸田文雄舉行早餐會，雙方確認美日會持續合作維持台海和平穩定。

儘管裴洛西此行被冠上抗中有台的標籤，然而裴洛西於東京發表談話，在強調中國不能以阻止國際友人造訪台灣的形式孤立台灣的同時，也重申此行並非要改變亞洲現狀，「也不是要改變台灣現狀」，她還強調，「這是關於台灣關係法、美國對中國的政策，以及所有確立我們關係的種種立法與協議，讓台海和平，並維持現狀。」