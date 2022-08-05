新北3科技中心攜手企業　產學共育科技力

全國最多11間自造教育及科技中心全數到位，正式推動新北科技教育大未來。今(5)日於樟樹國際實 中擴大舉辦「樟樹、江翠及欽賢科技中心」聯合揭牌， 同時邀請鴻海教育基金會、 技嘉教育基金會及宜鼎國際教育基金會簽訂產學合作意向書， 產官學攜手合作，搭配全國首創STEAM跨域輔導團以及新北市每 年挹注超過2,000萬元，打造新北科技教育殿堂， 共築孩子的大未來。

副市長劉和然表示，新北市是全國推動科技教育最完善的縣市， 整合全市11間科技中心、3間程式體驗中心、3間新興科技區域推 廣中心、9間d-school生活科技教室學校，共計26間推動 科技教育場域，不只數量最多、且含括國小、國中及高中， 學習階段最完整、並融合生活科技、資訊科技、STEAM及創客教 育，課程最具多元，用26個支點撐起新北市孩子的科技力。

樟樹實中陳浩然校長表示，樟樹科技中心重視創意設計、科技美感， 希望訓練學生藉由自己動手做或組成團隊來實踐夢想。 期待透過科技中心的課程，讓學生接受「發想-設計-製作-發表自 己作品」系統化訓練，培育學生發現問題、解決問題的素養能力， 並能從學習歷程中充分感受到解決問題以及製作的樂趣。

欽賢國中的生科教師王至恩老師分享， 課程結合九份礦業及東北角風情，並導入民間資源， 如鴻海基金會合作機器人社團，不僅給予教具教材的支持， 更提供偏鄉教師們教學資源，也同時給予學生更多的展能舞台。 八年級盧雅妮同學表示，七年級時參加很多科技中心的活動， 也參與了機器人社團， 學到要用心及耐心才能寫好程式和組裝機器人，寫程式時要用心， 不斷的修正直到正確為止；組裝機器人時要有耐心， 每個螺絲或卡榫要精準的擺對位置， 很開心自己能有這麼棒的學習機會。

江翠國中七年級陶冠甫同學開心的分享， 代表新北市參加全國生活科技競賽的時候， 因為有科技中心的設備支援，讓自己練習時能更加順利。 另一位七年級邱芸庭同學則表示，在科技中心體驗到了VR和無人機 的操控，讓自己對於科技更為憧憬， 未來也想要從事科技相關的工作。

教育局表示，自2019年起爭取中央及自籌投入超過30億經費打造 新北未來科技力，硬體方面，新北市成立26間推動科技教育場域全 部到位；師資及課程方面，全國首創成立STEAM跨域輔導團， 以跨域共創的方式，開發各式STEAM課程及培育教師數位增能； 學習階段方面，全國唯一完整高國中到國小、 偏鄉區到都會區全面推動；活動推廣方面，每年挹注超過2,000 萬元，開辦500場次以上研習，提供3萬人次參與科技教育活動， 幫助孩子用科技改變世界。

樟樹、江翠及欽賢科技中心聯合揭牌。(照片由新北市教育局提供)