新北管樂秀！10校頂尖學生樂團熱情演出　打造夏日音樂嘉年華

新北管樂秀將於今明(5、6)日傍晚於市民廣場熱鬧登場，由重慶國中等10所學校管樂團接力演出，帶來50首輕鬆可愛、風格多樣的樂曲，歡迎大小朋友共享夏日音樂嘉年華，感受炎炎夏日午後的美好時光。
教育局長張明文到場聆聽孩子們的表演後表示，本次演出樂團於全國學生音樂比賽中皆表現優異，歷年來更獲獎無數。今年結合兒童藝術節辦理新北管樂秀，提供孩子展演舞台，鼓勵學生多元適性發展，同時也藉由音樂饗宴，與市民朋友一同感受藝術的美妙。
今日活動由重慶國中管樂團以輕快活潑的「妖怪手錶」揭開序幕，接著由文聖國小、光復國小、新埔國小、中山國中管樂團接力演出「崖上的波妞」、「柯南」等曲目。明天則由板橋國小、文德國小、板橋國中、江翠國小及江翠國中管樂團帶來「小美人魚」、「神偷奶爸」等動畫配樂。 演出的曲風多元，包括古典音樂、經典電影配樂及流行音樂，小朋友們隨著配樂手舞足蹈，大朋友們也與音樂產生情感共鳴，現場十分歡樂。
樂團受邀演出的重慶國中校長蔡安繕表示，學校很榮幸能參加活動，孩子們在練習過程中，多虧樂團老師辛勤指導，家長及各單位的熱情支持，才能自信地演奏出優質的樂曲。另外，江翠國小校長周麗櫻也表示，管樂團成立除了讓學生學習樂器的專業以及樂團合奏經驗外，更重要的是發展多元智慧，讓孩子擁有一個豐富多彩的童年。
參與演出的重慶國中李兆軒同學說，在學期中管樂團因疫情無法發表成果，團員們的心情有點低落，沒想到暑假竟有演出機會，真是太令人興奮了，自己很珍惜這次登台演出的機會，這是管樂生涯的一筆輝煌的紀錄。葉乃華同學也說，很開心自己能將對音樂的熱情傳達給大眾聆聽，用音樂為大家掃去疫情的陰霾。
教育局表示，藝術是陪伴孩子一輩子的好朋友，音樂更容易使人產生情感連結，新北市積極辦理各項藝術課程及活動，拓展學生的美感體驗，培養孩子的藝術專長，並創造多元的展演舞台，引領學生適性發展。未來將持續鼓勵學校成立藝術性社團、辦理各項藝術活動，培養學生想像力、創造力及表演力，使學生能時時秀才藝，人人都是大明星。
江翠國中管樂團參加全國音樂比賽榮獲佳績。（照片來源：新北市教育局提供）
中山國中管樂團參與全國音樂比賽榮獲佳績。（照片來源：新北市教育局提供）
文聖國小管樂團於新北管樂秀演出。（照片來源：新北市教育局提供）
新北管樂秀活動由重慶國中管樂團以輕快活潑的「妖怪手錶」揭開序幕。（照片來源：新北市教育局提供）