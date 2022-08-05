新北管樂秀！10校頂尖學生樂團熱情演出　打造夏日音樂嘉年華

新北管樂秀將於今明(5、6)日傍晚於市民廣場熱鬧 登場，由重慶國中等10所學校管樂團接力演出，帶來50首輕鬆可 愛、風格多樣的樂曲，歡迎大小朋友共享夏日音樂嘉年華， 感受炎炎夏日午後的美好時光。

教育局長張明文到場聆聽孩子們的表演後表示， 本次演出樂團於全國學生音樂比賽中皆表現優異， 歷年來更獲獎無數。今年結合兒童藝術節辦理新北管樂秀， 提供孩子展演舞台，鼓勵學生多元適性發展，同時也藉由音樂饗宴， 與市民朋友一同感受藝術的美妙。

今日活動由重慶國中管樂團以輕快活潑的「妖怪手錶」揭開序幕， 接著由文聖國小、光復國小、新埔國小、中山國中管樂團接力演出「 崖上的波妞」、「柯南」等曲目。明天則由板橋國小、文德國小、 板橋國中、江翠國小及江翠國中管樂團帶來「小美人魚」、「 神偷奶爸」等動畫配樂。 演出的曲風多元，包括古典音樂、經典電影配樂及流行音樂， 小朋友們隨著配樂手舞足蹈，大朋友們也與音樂產生情感共鳴， 現場十分歡樂。

樂團受邀演出的重慶國中校長蔡安繕表示，學校很榮幸能參加活動， 孩子們在練習過程中，多虧樂團老師辛勤指導， 家長及各單位的熱情支持，才能自信地演奏出優質的樂曲。另外， 江翠國小校長周麗櫻也表示， 管樂團成立除了讓學生學習樂器的專業以及樂團合奏經驗外， 更重要的是發展多元智慧，讓孩子擁有一個豐富多彩的童年。

參與演出的重慶國中李兆軒同學說， 在學期中管樂團因疫情無法發表成果，團員們的心情有點低落， 沒想到暑假竟有演出機會，真是太令人興奮了， 自己很珍惜這次登台演出的機會，這是管樂生涯的一筆輝煌的紀錄。 葉乃華同學也說，很開心自己能將對音樂的熱情傳達給大眾聆聽， 用音樂為大家掃去疫情的陰霾。

教育局表示，藝術是陪伴孩子一輩子的好朋友， 音樂更容易使人產生情感連結， 新北市積極辦理各項藝術課程及活動，拓展學生的美感體驗， 培養孩子的藝術專長，並創造多元的展演舞台，引領學生適性發展。 未來將持續鼓勵學校成立藝術性社團、辦理各項藝術活動， 培養學生想像力、創造力及表演力，使學生能時時秀才藝， 人人都是大明星。

江翠國中管樂團參加全國音樂比賽榮獲佳績。（照片來源：新北市教育局提供）

中山國中管樂團參與全國音樂比賽榮獲佳績。（照片來源：新北市教育局提供）

文聖國小管樂團於新北管樂秀演出。（照片來源：新北市教育局提供）

新北管樂秀活動由重慶國中管樂團以輕快活潑的「妖怪手錶」揭開序幕。（照片來源：新北市教育局提供）