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上任才3個月 南韓總統尹錫悅支持率、防疫滿意度持續創新低

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/05 15:55
南韓總統尹錫悅支持率持續創新低（圖／美聯社）

南韓總統尹錫悅支持率持續創新低（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓中央新聞報導，韓國蓋洛普（Gallup Korea）民調顯示，南韓總統尹錫悅的支持率以24%創下新低。

Gallup Korea於8/2至8/4以全國1,001名為對象，進行總統任職評價調查，結果正面評價為24%，負面評價為66%。正面評價與上周相比掉了4%。

給予尹錫悅正面評價的理由分別為「認真」6%，「經濟、民生」及「主觀、信念」5%，「果斷、推動力、毅力」、「外交」與「國防、保安」4%。負面評價的理由則是「人事」23%，「經驗、資質不足、無能」10%，「獨斷」8%，「缺乏溝通」7%，「整體表現較差」6%，「推動5歲上小學」及「不顧民生、經濟」5%，「態度」及「外交」3%。

以政黨支持度來看，尹錫悅所屬的國民力量支持度為34%，在野黨共同民族黨則以39%首次逆轉，亦創下總統大選勝選以來新低。

而根據JTBC報導，3日時，南韓調查機關Korea Research所公布以「尹錫悅及尹政府對抗新冠肺炎的應對措施滿意度」為調查主題的結果，亦創下歷史新低。調查期間為7/29至8/1，以全國1,000名民眾為調查對象，該調查每兩周進行一次。調查結果顯示，民眾對於尹錫悅與尹政府的應對措施感到滿意的為29%，與前一次調查相比減少12%。

以具體的結果來看，「非常滿意」為2%，「還算滿意」為27%，與2020年2月疫情剛發生時的42%，疫情爆發三年後的2021年12月的41%相比，減少了10%以上。感到不滿意的回答為62%，其中「非常不滿意」為30%，而「不滿意」為32%，「不知道」為9%。

根據尹錫悅今年五月上任後，5/20至5/23的調查結果，當時對總統及政府的表現感到滿意的回答為63%，6/17至6/21感到滿意的調查結果為64%，給予了很高的評價。然而，7/1至7/4的調查滿意度則降至53%。7/15至7/18的滿意度為41%，如今則更是創新低掉到了29%。

對於新冠疫情情況，有62%的調查對象感到嚴重，與上個調查相比增加了7%，28%認為自己被感染新冠肺炎的可能性很高，與上次相比增加了3%。

南韓疫情再次升溫，已連續三日確診人數高達10萬人，Omicron亞型變異株BA.5目前為南韓境內主流病毒株。
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更新時間 : 2022-08-05 16:38 GMT+08:00

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