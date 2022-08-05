台灣文博會10大必玩！策展人激推煮溫泉蛋、釣小管　超萌小海豹遊艇派對嗨翻愛河

(台灣英文新聞/劉怡均 高雄採訪報導)台灣文博會於今(5)日正式登場！首度移師高雄展出，不僅可以吃冰還可以了解背後歷史，更可和遠端藝術家「開房間」冒險，一起來看10大亮點活動及30條繞境路線玩遍高雄！

2022文博會由豪華朗機工策展，文化策展部分的7大主題館已於高雄流行音樂中心登場，包含「環島運動場」、「島嶼大飯店」、「寶島冰菓室」、「馬祖館」、「嘉義館」等；另外，商展部分集結近500店家，精選6個超人氣IP角色製成大型裝置打造的「聊癒漂漂河」深受歡迎，可見許多民眾頂著艷陽或享受夕陽搶拍美照，商展將於8月10日高雄展覽館進行。

高雄市長陳其邁於4日的開幕記者會上表示，高雄飯店跟現在每天都客滿！跟冰店一樣都訂不到！高雄冰店密度全台灣第一，海邊走三步就是一家冰店，來高雄一定要吃冰！他邀請民眾一起體驗高雄文化，「走出展館的路線會讓你愛上高雄，文化藝術創作根植於土地，台灣文創自由奔放的力量來自土地的滋養及民主自由環境。」

此外，呼應主展場，高雄古蹟原愛國婦人會館舉行「Ms. Perfume 美力年代」展覽，台日混血搞笑藝人渡邊直美也參展，帶來系列超震撼攝影；哈瑪星貿易商大樓也推出文博會限定冰品及展覽，呼應主題館「寶島冰菓室」，周末將舉行市集等好玩活動。

編輯帶玩10大亮點活動！

1. 大樹宇宙



(圖/官網)

「大樹宇宙-愛河森林慢板」位於駁二藝術特區大義公園，為藝術家顏名宏新作，依傍著老榕樹構築迴旋而上的360度環景作品，民眾可循著步道緩緩登上樹梢，遠眺港區美景，展開城市中探索自然的慢板生活。

顏名宏說，構思作品時，特別建置出獨立的主體基礎結構，刻意避開大樹地下的重要的根系，避免傷害樹群，過程中更依循樹枝的生長線性構成設計動線，穿越枝葉間隙依空間變化施作曲徑步道，從樹下漫步到樹梢，這一彎於天地流轉、虛實交錯的生態步道，彷彿自成一處大樹宇宙。

開放時間為周一到周四14時到18時，周五六日16時到20時，參觀須知請前往駁二藝術特區網站。

2. 島嶼大飯店

位於高雄展覽館2樓的「島嶼大飯店」，由「莎妹工作室」以劇場打造，熱門的「島嶼大飯店」靈感來自因疫情無法出國，反而發現台灣很多景點很好玩，展覽讓民眾如同隔離一樣被關在小房間，藝術家則透過連線在另外一端自由行動，兩人一同展開冒險，十分的浪漫！



展間內可和藝術家連線互動。（圖/台灣英文新聞）



每個展間都有不同主題。（圖/台灣英文新聞）

總策展人林昆穎分享，他體驗北投藝術家-《小事製作》副團長林素蓮《限時專送》展間，房內設置電磁爐，讓身處高雄的民眾可和在台北的藝術家一起煮溫泉蛋，或也可以在木桶裡泡腳，兩邊除了同時連線對話，藝術家會騎上摩托車，帶著坐在展間泡腳的民眾走訪北投景點。

策展總顧問龔書章表示，花蓮藝術家陶維均將展間打造成駕駛座，民眾可以在名為《山海SOUL》的展間講自己的煩惱，藝術家會傾聽並記錄下來後開車把紙條埋在花蓮某處，民眾之後可以到豐田村挖出來留著或是燒掉。

「島嶼大飯店」提供15分鐘體驗，民眾須事先上網預約場次，並由展方隨機分配藝術家，手刀預約：https://creativexpo.tw/。

3. 媽祖館



媽祖館。（圖/食癮拾影）



媽祖館。（圖/食癮拾影）

首先迎來的是黑暗的通道及窒息的空氣，其為策展單位模擬戰地坑道，引領觀眾重返馬祖戰地時期，跟著行為表演藝術者通過黑暗到光明的展間，由白色布幕隔成的通道，展出在地的理調味料、廟宇樂器、承酒器皿等，穿梭海洋漁業、戰地歷史、移民遠航的媽祖。

最後來到「島嶼Bar」，提供4款以高粱及老酒調製的雞尾酒，由2017年台灣區唐寧茶 Twinings 冠軍調酒師黃懷民研發，從霧釀島的顏色發想3款酒特調與1款無酒精飲料，「外公日記」從老酒與紅糟調製馬祖漁島懷舊風情；「大兵日記」以馬祖高粱、巧克力為基底，感受當兵的淬煉；「航海日誌」透露海洋風情；「馬祖晨光」是無酒精飲品，馬祖金銀花茶為基底，凸顯童年的記憶滋味的翻轉創新。



媽祖館特調。（圖/台灣英文新聞）

策展人蔡沛原及邱筠，攜手策展團隊「圖亞圖創意工作室有限公司」採集地方聲音領航回返馬祖時代故事，並與伊日生活合作打造嗅覺體驗，馬祖館每日開放3場體驗導覽，化身劇場舞台上演島嶼不同角色生命史。

4. 大港閱兵



環遊世界九宮格。（圖/台灣英文新聞）

位處舊打狗駅前的歷史建築「哈瑪星貿易商大樓」，展覽「大港閱冰」檢閱冰品百年發展史，設置冷知識牆揭曉到底是香草口味還是巧克力口味冰淇淋受歡迎？為什麼吃冰會開心？跟隨在地人腳步，一同飽閱老字號及創意新冰；現場推出兩款限定冰品，其中，環遊世界九宮格可以吃到馬卡龍、芋園、抹茶冰淇淋等配料。

冰品市集嘉年華將8月6日及7日登場，精選「高雄日嚐366」特色美食推薦店家售，適逢父親節假期推出有親子踢毽子大賽、大聲說我愛你、打領帶等遊戲；還有冰品大胃王比賽，每場吃芒果冰比賽，前2名優勝者可得500元玉豆腐韓式料理餐券，活動採網路及現場報名。

特展資訊可至《2022 臺灣文博會 ✕ 台灣設計展 在高雄》，最新相關資訊請於高雄旅遊網查詢。

5. 高雄海洋派對＆聊療漂漂河



（圖/台灣英文新聞）



聊療杯。(圖/官網)

在愛河上可見6位高雄出身的創作者作品，從平面被製作成巨型充氣氣球，包含超過13公尺的「無所事事小海豹」、寬20公尺的「PP mini小小企鵝」，及高12公尺「ㄇㄚˊ幾兔」，還有「VITA VITA ‧ 塔仔不正經」及「可布魯的豆卡頻道」，於每晚7點至11點光榮碼頭、真愛碼頭點燈。

此外，文博限量「聊療杯」將6隻角色印在玻璃杯上，「限定販售款」可於「高雄幣平台」參加集章購買；「台啤合作款」則由臺灣菸酒股份公司大手筆贊助提供，台灣IP進入海產攤熱炒店，讓高雄每一家熱炒店都有機會提供客人使用聊療杯！

今夏最大海上派對！「高雄海洋派對」將於8月13日至14日盛大登場，集結60艘船艇在最新落成的亞果智慧雲端遊艇碼頭，與高雄流行音樂中心、珊瑚礁群、小鯨魚等最美建築物相襯，列精彩活動包括場面壯闊的重型帆船賽、海洋餐桌、遊艇夜宿以及水上遊憩浮具體驗等。

相關報名資訊請關注高雄海味地圖或官網。

6. 文博遶境路線



首度開放老蔣高級古董座車乘坐。(圖/官網)

文博遶境推出30條路線，世紀之謎張學良幽禁故居將首度公開，從未開放的蔣介石總統座車開放體驗乘坐，也將走訪高雄絕美水道尋祕、濱海小漁村、深入六龜古道等，還有鐵道親子遊程、日式劍道體驗、鳳梨豆醬DIY等行程。活動首波場次在7月25日中午開賣隨即秒殺，近日加碼開出兩條特殊鄉間優游路線，包括杉林六龜的古道溫泉二日遊，及前進彌陀永安戲耍皮影戲與陶藝的鄉間文藝體驗。

全路線遊程資訊已在台灣設計設計台灣官網公告，即日起統一開放32條路線場，超過上百場次的遊程，建議民眾先至高雄幣平台完成會員註冊及儲值避免向隅，或洽(07)228-8833、(07)228-8835、(07)228-8829查詢。

7. 20款結婚背板



(圖/官網)

LADYBUG創辦人李君慈及高雄在地青年新銳設計師TAKO BOOM 、你好設計、奧斯空間等，改造結婚登記背板、結婚書約與登記小物，於高雄20處戶政事務所進行，並於新興戶政事務所導入全台戶政首創虛擬實境結合技術的互動設計，建置LED VR虛擬攝影棚，搭配高雄超夯打卡景點－駁二大港橋夜景、棧貳庫白色旋轉木馬夜景、美麗島捷運站光之穹頂日景等，打造沉浸式氛圍新體驗，讓小資或無法出國的新人可以一鍵到日本京都市或美國紐約市拍攝結婚登記紀念照。

8. Ms. Perfume 美力年代



（圖/台灣英文新聞）



（圖/台灣英文新聞）

高雄打開６大歷史場景響應文博會，其中原愛國婦人會館修復後首度開放，首檔展覽「Ms. Perfume美力年代」邀請9組不同領域的當代藝術創作者，以跨視覺、嗅覺、聽覺及互動的手法，延伸女性議題創作，以當代藝術能量回應女性角色，特別邀請台日混血搞笑藝人渡邊直美參展，與日本知名藝術總監吉田共同創作的系列攝影作品中，挑選出12件展現女性自信美的異想作品。

藝術家王怡方訪談曾在哈瑪星「柯診所」執業的鍾梅樹護理師，作品以反覆燒製的陶瓷拼製成一面超過上千條「闌尾」的海蝕牆。鍾護理師當時協助出航的船員切除闌尾，使他們免於海上感染的風險，一千條闌尾，是她們診所一個月的工作量。

9. 高雄景點NFT



(圖/官網)

「台灣設計 高雄百點集章行動」獲熱烈迴響，同步推出虛擬集章，集滿15個虛擬章能獲得插畫家以高雄場景為主題創作的NFT，並加碼推出六款NFT限定T恤。

6位插畫家包含，長期定居高雄的Croter洪添賢，想像駁二經典圖像「工人漁婦」化身工作人員的替身使者，穿梭倉庫守護駁二；擅長在作品中融入傳說故事的角斯角斯，讓猴子擊鼓喚醒巨虎，祝福守護高雄港往來船隻；57以童趣筆觸讓高雄流行音樂中心成為艦艇啟航。

官網：https://twdesign.tw/news-view/31

10. 輕軌觀展路線



輕軌搭乘路線。(圖/官網)