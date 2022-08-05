台灣「數位發展部」首屆部長人選出爐！政院下午將宣布唐鳯出任

( 台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導） 籌備多時即將成立的行政院「數位發展部」正副首長人事底定，首任部長將由數位政務委員唐鳳出任，根據媒體獨家，行政院預計在周五 (5日) 下午四點正式宣布這項人事案。

自由時報報導，行政院長蘇貞昌上午敲定，首屆數位發展部（簡稱「數位部」）部長由極具國際知名度的唐鳯出任，至於兩位政務次長，則分別由一卡通董事長李懷仁，亞矽人資長闕河鳴擔任。

數位發展部預定在本月下旬立院開議前正式掛牌，目前官網建置中。

唐鳯近年多代表台灣政府參加國際數位外交活動，表現亮眼，也是國際媒體寵兒。唐鳳去年底更與駐美國代表蕭美琴大使一同代表政府參加美國「民主峰會」(Summit for Democracy），會中她發表國家聲明，並在其中一場談科技與民主的討論會上，擔任與談人，與重要領袖同台。

李懷仁曾任行政院院長室顧問、協助國家資通訊政策、5G、政府開放資料、大數據、智慧城市等發展，並曾規劃與協調執行「口罩實名制」、「振興三倍券」、「簡訊實聯制」等系統，受到政院倚重。2020年12月李轉任一卡通董事長。

闕河鳴為國立陽明交大電機工程學系副教授、「亞洲・矽谷計畫」人資長，負責亞矽學院、物聯網資安與人才培育等業務。2018至2020年闕河鳴協助國發會規劃強化物聯網資安防護計畫與遵循準則，協助國內企業提升其物聯網系統資安防護能力，多次參與5G專網頻譜及管理機制、5G開放網路推動平台、數位韌性通訊網路等相關議題的跨部會協調會議。