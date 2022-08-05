9400萬元找公關遊說裴洛西訪台? 外交部回應：偽造資料勿轉傳

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）近日美國眾議院議長裴洛西來台，引發中共經濟制裁與軍演報復，網傳裴洛西台灣行實際上政府花費9400萬透過公關遊說促成，外交部近ㄖ

PTT有鄉民爆料，據美國司法部網站顯示，我國政府多個單位及執政的民進黨透過名為「Gephardt Group Government Affairs」的政治公關公司，自2018年起，助我國聯繫遊說裴洛西達16次，共支付3149377.58美元（約新台幣9400萬元）。

另有Alston & Bird, LLP、Crowell & Moring International, Ltd、Daschle Group, LLC等政治公司與台灣政府合作。

外交部今日下午澄清，有網路輿論持續誆稱我國政府花錢找公關遊說聯邦眾議長裴洛西」訪台，並繼續散布偽造資料事，經外交部查證，網傳公關公司文件資料是假造圖片，包括表格內容及負責人的簽名均是偽造。外交部譴責惡意散播偽造資料，用以詆毀重要訪賓及台灣政府的行逕，並呼籲民眾切勿相信，也避免轉傳。

外交部再度呼籲，在境外敵對勢力不斷進行網路攻擊，對民主台灣發動認知作戰之際，請全體人民高度留意，切勿聽信或傳播不實的假訊息，以免成為境外敵對勢力對台灣進行認知戰的工具及散播媒介。