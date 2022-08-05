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累了嗎？南台灣愛河人氣裝置「貓爪抓」破了　高雄市文化局回應

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2022/08/05 14:33
愛河人氣裝置「貓爪抓」在開展前夕破了！（圖／高雄點 Kaohsiung.）

愛河人氣裝置「貓爪抓」在開展前夕破了！（圖／高雄點 Kaohsiung.）

(台灣英文新聞/劉怡均 採訪報導)文博會「聊癒漂漂河」上的人氣裝置「貓爪抓」在開展前夕破了！高雄市文化局回應。

2022台灣文博會今(5)日在高雄盛大開幕，在愛河上可見6隻超萌的巨型充氣裝置悠哉飄著，他們是精選台灣原創IP角色製作而成，但其中一隻「貓爪抓」於昨日開幕前夕竟然破了！臉書粉專「高雄點 Kaohsiung.」貼出公告，「因風勢過大貓爪抓氣球受損，目前暫停演出。」

文博會主要活動之一的「台灣IP ‧ 高雄原創─聊療漂漂河」以6位高雄出身的創作者作品為主，將平面的角色製作成巨型充氣氣球，包含超過13公尺的「無所事事小海豹」、寬20公尺的「PP mini小小企鵝」，及高12公尺「ㄇㄚˊ幾兔」，近日新增「VITA VITA ‧ 塔仔不正經」及「可布魯的豆卡頻道」，「貓爪抓」則是壓軸亮相於上周末下水，但不料卻是第一個破掉了！

《台灣英文新聞》記者致電詢問高雄市文化局，當局表示，因為裝置位於港區，瞬間強風導致氣球一邊破裂損壞，已回收做維護調整，將盡快處理完畢，目前正在搶修中，修復後會於網站公告。然而，目前沒有規劃遞補其他角色，其他隻目前狀態正常。

「聊癒漂漂河」於每晚7點至11點點燈，旅客可搭乘輕軌可搭到光榮碼頭真愛碼頭 欣賞！網友表示，「只看到泳圈跟珍奶，以為（貓爪抓）蹺班了！」、「坐太久要起來伸懶腰了」、「真是拿你這隻貓貓沒辦法哪！」

累了嗎？南台灣愛河人氣裝置「貓爪抓」破了　高雄市文化局回應
(圖/高雄點 Kaohsiung.)

累了嗎？南台灣愛河人氣裝置「貓爪抓」破了　高雄市文化局回應
(圖/高雄點 Kaohsiung.)
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更新時間 : 2022-08-05 15:06 GMT+08:00

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