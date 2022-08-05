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台灣國科會將首度率團參展德國MEDICA　科技新創團隊續前進美國CES展

國科會：首度與MEDICA大會合作、規劃三大亮點參展，包括以官方名義設置台灣智慧醫療主題館、帶領團隊參加大會雙新創競賽

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/05 14:20
照片由國科會提供

照片由國科會提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣為推動科技新創國際品牌及科技術創新與全球重要產業鏈連結，國科會昨(4)日表示，將嚴選全台30家頂尖台灣學研新創團隊於今（2022）年11月前進德國MEDICA 2022全球生技醫材產業展，並於明(2023)年1月率100家科技新創再次進攻美國CES 2023全球消費性電子展。

國科會表示，首度與MEDICA大會合作、規劃三大亮點參展，包括以官方名義設置台灣智慧醫療主題館、帶領團隊參加大會雙新創競賽，並爭取到在展中規模最大的MCHF（MEDICA CONNECTED HEALTHCARE FORUM）論壇辦理Taiwan Start-up Showcase。

國科會將舉辦的Taiwan Start-up Showcase 將以精準健康、遠距照護、精準醫療為三大主軸，為國內生醫新創打造國際級舞台，促進台灣新創成功鏈結歐美創投及產業機會。將以精準健康、遠距照護、精準醫療為三大主軸，為台灣生醫新創打造國際級舞台，促進台灣新創成功鏈結歐美創投及產業機會。

國科會於新聞稿中寫道，每年11月於德國舉辦的醫療器材展（MEDICA）及每年1月於美國舉辦的消費性電子展CES，是全球科技產業扮演著全球科技產業關鍵鏈結的平台。

國科會說明，MEDICA是舉辦超過40年的全球指標會展，也是拓展歐洲生技醫材市場的關鍵平台，每年平均吸引70國、5000家廠商參展及超過10萬觀展人次。縱使疫情影響，CES消費性電子展依然吸引119國、1800家媒體、以及4萬5000位來訪人數，來訪者包含科技產業菁英、創投等。

國科會TTA於2018年起，每年嚴選科技新創前進CES，今年將再次透過嚴格的遴選機制，挑選足以展現台灣科技優勢的科技新創參展，同時邀請國際業師培訓入選團隊，期望透過贏得CES 2023 Innovation Awards，使台灣新創進一步加深與全球產業鏈結，壯大台灣科技創新之優勢，布局全球產業機會。
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