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【8/5台灣本土+21577　死亡+54】增5例MIS-C個案　累計151例兒童重症

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/05 14:14
【8/5台灣本土+21577　死亡+54】增5例MIS-C個案　累計151例兒童重症

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(5)日公布國內新增21,869例COVID-19確定病例，分別為21,577例本土個案及292例境外移入；另確診個案中新增54例死亡。

指揮中心表示，今日新增之21,577例本土病例，9,944例男性，11,610例女性，23例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布以六都最多，依序為新北市4,007例，臺中市2,623例，臺北市2,351例，桃園市2,280例，高雄市2,034例，臺南市1,683例。

指揮中心指出，今日新增54例本土病例死亡個案，為27例男性、27例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、50例具慢性病史、35例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月27日至8月3日，死亡日期介於5月20日至8月2日。

【8/5台灣本土+21577　死亡+54】增5例MIS-C個案　累計151例兒童重症【8/5台灣本土+21577　死亡+54】增5例MIS-C個案　累計151例兒童重症

指揮中心說明，今日新增292例境外移入個案中，158例男性，134例女性；年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自新加坡(6例)、日本及墨西哥(各4例)、美國及越南(各3例)、印度、泰國、菲律賓及荷蘭(各2例)、柬埔寨、法國、瑞士、韓國及馬來西亞(各1例)移入，另259例感染國家調查中。入境日期介於今年7月5日至8月4日。

指揮中心統計，截至目前國內累計15,046,661例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,342,775例排除)，其中4,696,969例確診，分別為21,274例境外移入，4,675,641例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。 2020年起累計9,136例COVID-19死亡病例，其中9,121例本土，個案居住縣市分布為新北市1,995例、臺北市1,043例、臺中市907例、高雄市830例、臺南市713例、桃園市684例、彰化縣537例、屏東縣379例、雲林縣278例、南投縣264例、基隆市208例、苗栗縣204例、嘉義縣200例、宜蘭縣184例、花蓮縣149例、嘉義市148例、新竹縣141例、臺東縣137例、新竹市86例、澎湖縣21例、金門縣13例；另15例為境外移入。
兒童重症
MIS-C
孩童多系統炎症徵候群

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更新時間 : 2022-08-05 15:06 GMT+08:00

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