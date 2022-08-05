岸田文雄攜手裴洛西 日美合作維持台海和平穩定

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）日本首相岸田文雄今（5）日於官邸早餐會上接待到訪的美國眾議院議長裴洛西，並譴責中國在台灣周邊區域軍演期間發射多枚彈道導彈，為維持台灣海峽和平與穩定，他與裴洛西確認日美將持續進行緊密合作。

日本防衛省4日晚間公布，中共軍演期間發射9枚彈道飛彈，其中5枚落入日本專屬經濟區（EEZ），4枚研判飛越台灣上空，據信這是首次有中國飛彈落入日本專屬經濟區。《讀賣新聞》報導，岸田5日上午在首相公邸與裴洛西會面持續53分鐘。期間談及此事，岸田向裴洛西表示，中共的行徑「對地區與國際社會和平與穩定帶來嚴重影響」，日方已向中方表達譴責與抗議，並要求立即中止軍演。

《經濟新聞》指出，岸田與裴洛西也談到有關強化日美同盟及「自由且開放的印度太平洋」；為強化同盟關係，岸田期待裴洛西展現領導力及獲得美國議會的支援。雙方也談及北韓、烏克蘭問題，並就朝向實現無核武世界的對策交換意見。

日本是裴洛西亞洲行的最後一站，中央社報導，人在東京的裴洛西表示，中國會嘗試不讓台灣參與國際，「但他們不能藉由阻止我們前往台灣以此孤立台灣。我們在春天有兩黨聯邦參議員的高層級造訪，且持續訪台，我們不會讓他們孤立台灣。」

裴洛西重申，此行並非要改變亞洲現狀，「也不是要改變台灣現狀」，她還強調，「這是關於台灣關係法（Taiwan Relations Act）、美國對中國的政策，以及所有確立我們關係的種種立法與協議，讓台海和平，並維持現狀。」