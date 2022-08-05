傳染病接踵而至 美國紐約恐爆小兒麻痺社區感染

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國最近飽受各種疫病所苦，新冠肺炎（COVID-19）還沒消滅，猴痘成了全國公衛緊急事件，連已根除多年的小兒麻痺症（脊髓灰質炎，polio）都再度現蹤，更有社區傳染之虞。

根據美聯社，紐約市7月通報了一起案例，是一名羅克蘭郡（Rockland County）的成年男子，他並未接種疫苗，出現了癱瘓情況。美國1979年宣布成功滅絕此病，意謂已不再有大規模傳染疑慮，最後一次出現零星案例是2013年，一名剛從印度遷至美國的7個月大嬰兒，如今病毒再現蹤，是美國近十年來首例。

目前雖僅只有一例，卻已引發擔憂。衛生官員表示，從過往的小兒麻痺疫情來看，「一例代表至少還有數百例」，這恐怕只是冰山的一角。更令官方憂心的是，在鄰近的橘郡（Orange County），6月與7月的汙水抽檢中，都驗出了小兒麻痺病毒，紐約市或將面臨新的疫病威脅。

染上小兒麻痺病毒者，多數並無症狀，但仍帶有病毒，具有數日至數周的傳染力。一小部分人會癱瘓，在癱瘓者中，致死率約5%至10%。

接種疫苗是有效的防疫手段，美國學齡兒童都必須施打小兒麻痺疫苗，但部分地區卻執行不力，羅克蘭郡與橘郡就是反疫苗大本營。美國全國而言，79%幼兒皆已於2歲前接種，但橘郡與羅克蘭郡各為59%與60%。



美國紐約1953年排隊接種小兒麻痺疫苗景況（圖／美聯社）