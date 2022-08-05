中台灣百年工藝風采再現　后豐鐵馬道花梁鋼橋換新裝　

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）興建於1908年的「后豐鐵馬道花梁鋼橋」是台灣目前碩果僅存的幾座鋼桁架橋之一，因長年日曬雨淋、風吹雨打，造成鋼構橋體表面嚴重鏽蝕，台中市政府觀旅局投入1800萬元經費進行橋體除鏽上漆，已於今(2022)年3月中完成改善，不僅強化結構保護，更再現百年古橋優美造型的工藝風采。

台中觀旅局長韓育琪表示，「后豐鐵馬道花梁鋼橋」原為台灣西部縱貫鐵路「舊山線鐵道-大甲溪鐵橋」，全長382.2公尺，興建於1908年，停駛後台中市政府將其規劃成后豐鐵馬道連結東豐綠色走廊，並公告為歷史建築。為改善橋體鏽蝕情況，台中市府2013年起持續編列預算整修P4和P5橋墩結構，2020年修復橋墩外觀回復原有仿古樣貌，此次針對鋼構橋體表面鏽蝕部分進行除鏽上漆；另於進出口增設緊急照明、滅火器設備，以及更新既有管制電動伸縮門等設備，提升花梁鋼橋安全性及耐用性。

觀旅局進一步表示，中市府十分重視文化資產保存，此次藉由除鏽塗裝工程延長鋼橋使用年限，而嶄新風貌的花梁鋼橋也將為在地居民及遊客帶來更亮麗友善的休憩設施和騎乘環境。

觀旅局歡迎市民與旅客前往探訪百年歷史九號隧道、花梁鋼橋、夫妻樹廣場及后里馬場，附近也有許多自然生態及景觀建築等熱門景點，如與「東豐自行車綠廊」相接途經的石岡水壩、東勢客家文化園區等，在疫後安心享受解封騎乘鐵馬遨遊的樂趣。

百年歷史九號隧道。（照片由台中市政府提供）

東豐自行車道旁石岡水壩。（照片由台中市政府提供）