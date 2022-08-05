怒批中共「囂張跋扈」、要與統派劃清界線 曹興誠捐30億元強化台灣國防

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）美國眾議院議長裴洛西訪台，中共趁機軍演威嚇，意圖建立新現狀。聯電榮譽董事長曹興誠今（5）日宣布，捐出新台幣30億元加強國防，並怒嗆台灣「懼共、舔共的懦夫」，應該好好「自我檢討」。

美國眾議院議長裴洛西訪台，北京報復不得只能對台灣出氣。除了以進出口商品制裁台灣外，近日還在台海周遭7處海、空領域進行實彈軍演，甚至發射11枚東風系列導彈飛彈，意圖藉機改變現狀。

聯電榮譽董事長曹興誠今（５）日召開記者會，肯定裴洛西訪台意義重大，並怒斥中國以演習為名，行對台灣實際封鎖之實，行徑「囂張跋扈」，他宣布將捐出30億新台幣（約1億美元）來協助加強國防，用於資助、獎勵個人或團體推動國防教育等，加強認知戰、心理戰與輿論戰。

曹興誠痛罵中國此商攻武嚇的囂張舉措，並表示，「中國可能認為台灣人貪財怕死，以為貪財者可以利誘，怕死者可以威脅，不把台灣看在眼內，」此次捐款就是希望加強國防，並「喚醒台灣人不貪財、不怕死，為維護自由、民主、人權而起來戰鬥。」

曹興誠進一步表示，中國若不針對裴洛西訪台一事，做出具體反應，代表他們對台灣的主權主張，就不再為世界所重視；但如果中國選擇大動作耍流氓，又將引起舉世厭惡。

他強調，裴洛西這次訪台意義重大，代表否認了台灣屬於中共管轄的範圍，也聲明任何人都可以自由來台灣訪問，毋需害怕中國的威嚇，「裴洛西很偉大，對照一下台灣一些懼共的人，應該好好自我檢討！」

曹興誠也對主張統一的台灣民眾喊話，強調中共本質是流氓、地痞，中共從1927年開始就搞武裝、暴力、鬥爭，文化大革命更造成10年浩劫，所有運動不走法治路線，不講立法、司法。

曹興誠表示，中共是無法無天的黑社會組織，統一是要與黑社會統一，這是統派思想的盲點；他呼籲要與統派劃清界線。