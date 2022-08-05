台灣電力使用與能源轉型民意調查報告出爐　邁向2050淨零目標挑戰艱鉅

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）財團法人台灣永續能源研究基金會(TAISE)、台灣企業永續學院今（5）日天公布「2022第五屆台灣電力使用與能源轉型民意調查」報告，TAISE董事長簡又新表示，台灣人對我國能源結構與淨零目標的理解雖有微幅進展、惟仍嫌不足，尤其有高達九成以上民眾無法掌握能源進口占比，顯見政府的執政與對民眾的溝通很重要。

TAISE董事長簡又新還說，多年來民眾對台電的滿意度很高，惟今年出現多次停電，民眾對台電的信心程度下降許多。另，民眾雖支持有限度的調漲電價，但目前看來縱使電費調漲，但仍然不符成本，且須注意到能源轉型的公平正義問題，而民眾對再生能源的支持度始終很高，惟土地衝突、建置成本太高等眼前問題亟待解決，也對供電不穩定表示憂心。

簡又新並指出，為使各界理性思考能源轉型可行路徑，清楚透明資訊與多方議合是形塑與規劃台灣適宜能源發展與淨零排放路徑的不二法門。

據TAISE、台灣企業永續學院所公布「2022第五屆台灣電力使用與能源轉型民意調查」報告，民眾回應目前我國使用的能源進口占比之正確率，雖然從去(2021)年的3.7%占比些微增加5.2%來到8.9%，仍有高達九成以上的民眾對我國能源進口占比仍不清楚，顯見政府宣導尚有待加強。42.4%的受訪者認為目前台灣發電以燃煤為主，顯見民眾對於我國能源現況的認知仍待大幅提升。受訪者認為燃煤(58.1%)及核能佔(26.2%)對生態環境衝擊最大，並有65.7%民眾認為燃煤發電方式排放較多溫室氣體，可知民眾對於一般能源使用的了解已有進步。

△圖片由TAISE提供

調查結果顯示有35.7%的民眾認為目前電價便宜、有31.5%認為目前電價合理，24.0%受訪民眾認為電價昂貴。與前次調查比較，認為電價昂貴的比例減少6.6%，認為便宜的比例減少17.1%，呈現雙雙下降現象，認為合理的比例則大幅增加了19.0%。此外，40.7%受訪者表示願意多付10%，14.3%民眾表示願意多付30%，5.3%民眾表示願意多付50%，26.3%表示不願多付，由上述可以看出大都支持有限度調漲電價。

社會大眾以減少環境污染(55.7%)、減少使用化石燃料(34.6%)，以及減少使用核能(33.1%)等理由，有高達79.5%的受訪比例表示支持推動能源轉型。再生能源種類方面，有59.2%的民眾認為台灣未來最適合採用太陽光電，其他依序為：離岸風力發電(45.5%)、 核能發電(34.5%)、水力發電 (30.1%)、陸域風力發電 (27.8%)。在可能遭遇的困難與挑戰方面，有56.6%民眾認為是供電不穩定，54.3%認為是電價上漲，50.4%則認為建置成本太高。與前次調查比較，「供電不穩定」以及「電價上漲」大幅激增，顯示民眾普遍對此表達憂心。

針對我國已宣示的2050年淨零排放目標，僅有3.0%受訪者正確回答，足見社會大眾對我國已然準備入法的淨零目標尚不了解。面對再生能源現況了解與未來達標信心方面，有17.3%的受訪者了解我國目前再生能源發電占比，而有19.1%的受訪者認為2025年再生能源發電的占比仍然是5%-8%，56.0%的受訪者認為2050年再生能源發電的占比60~70%目標不可能達成，也僅只有24.2%的民眾表示可能達成2040年起全面禁售非電動汽機車目標。此外，民眾對國內外產業界的環境永續目標掌握程度普遍低於三成，並認為使用再生能源、鼓勵綠色投資及發展綠色產業有助於減少碳排放。

圖片由TAISE提供

TAISE表示，這次的民意調查之目的是促進積極、透明的資訊流通和社會對話，與全體國民共同致力推動我國邁向能源永續的新時代。綜合此次調查結果顯現，經由公部門的持續努力，民眾對於臺灣能源現況、來源及結構理解已較過去進步，政府在邁向2050淨零目標挑戰艱鉅。所有國人面對此一巨大的永續治理與社會轉化工程，期盼以清楚透明的資訊為基礎，建構長期且有效的溝通與參與機制，加上政府正確的政策與施政方針，方有機會跟上國際社會步伐並達成2050淨零排放目標。

這次民調訪問地區為台灣本島19個縣市。抽樣方法:分層比例隨機抽樣法。以中華電信住宅電話用戶為抽樣母體，依據比例配置法分配各縣市樣本數，採分層比例隨機抽樣法選取住宅電話樣本。同時為使原始未登錄的電話號碼也有機會被抽出，同時採後二碼隨機的方式抽取電話樣本。訪問對象為年滿18歲之成年民眾。訪問日期在111年6月13日至111年6月17日每日晚間6點30分至10點進行。有效樣本1,069份，抽樣誤差:在95%的信心水準下、約±3.00個百分點。