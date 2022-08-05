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當代佛畫藝術家夏荊山　經典書畫藝術首登台灣南美館

《萬法心生：夏荊山藝術經典展》將於8月5至9月11日，於南美館1館展出，展覽作品囊括當代佛教藝術巨擘夏荊山畢生之藝術精華，題材從佛菩薩、觀音、道釋人物和鍾馗全面展現獨特的夏學風格

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/05 10:27
照片由臺南市政府提供

照片由臺南市政府提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）「萬法心生：夏荊山藝術經典展」自今(5)日起在台南市美術館1館展出，該展覽將於台灣首次展出近十公尺長之巨幅名畫系列，分別為經典巨幅名作〈藥師琉璃光如來〉、〈千手千眼觀世音菩薩〉、〈地藏十皇〉，可謂是全球佛教文化圈殊勝盛事。

台南市長黃偉哲昨(4)日前往觀賞夏荊山大師的大作，他表示，大師的作品是將宗教、藝術以及文化做完美的結合，能讓人觀賞後心情都平靜下來，既是藝術品，也是宗教鉅作，更具文化上的代表意義，是享譽當代的藝術名家。

當代佛畫藝術家夏荊山(1923-2019)，先後追隨文化巨擘南懷瑾、李炳南居士、南亭法師等多位儒釋道的大師，其詩書畫理，融釋、道、儒三家為一爐，結合東西方藝術，筆墨嫻熟題材多元，畢生累積作品已達上萬件。其作品已先後受「倫敦蘇富比藝術學院」、「英國倫敦大學亞非學院」作為東方藝術的代表，以及舊金山亞洲藝術博物館、中國北京故宮博物院、中國國家博物館、佛光山佛光緣美術館等機構典藏。

台南市政府表示，這次展覽是睽違六年，再度應市長黃偉哲之邀於台南市美術館展出，該展覽也邀請美國大都會藝術博物館策展人Nadja Hansen、倫敦蘇富比藝術學院亞洲當代藝術總監Katie Hill共同策展。

台南市政府接著說，展覽的主題為「萬法心生」，聚焦夏荊山畢生修為理念與對佛畫創作勤勉不輟的精神，寓意「修心」的重要，並打造二大主題展區：「入世紅塵」、「超凡境界」，展品清淨莊嚴，如法如律，形神兼備的佛畫藝術，呈現佛像多元與平易近人的風貌，以及夏荊山的深厚佛法修持與高度藝術造詣。另外，這次展覽首次展出近十公尺長之巨幅名畫系列，分別為經典巨幅名作〈藥師琉璃光如來〉、〈千手千眼觀世音菩薩〉、〈地藏十皇〉，畫面呈現隆重壯觀的氛圍，保證讓人目不暇給。

《萬法心生：夏荊山藝術經典展》將於8月5至9月11日，於南美館1館展出，展覽作品囊括當代佛教藝術巨擘夏荊山畢生之藝術精華，題材從佛菩薩、觀音、道釋人物和鍾馗全面展現獨特的夏學風格，展覽期間亦將舉行名人藝術沙龍。

當代佛畫藝術家夏荊山　經典書畫藝術首登台灣南美館

照片由台南市政府提供

當代佛畫藝術家夏荊山　經典書畫藝術首登台灣南美館

照片由台南市政府提供

當代佛畫藝術家夏荊山　經典書畫藝術首登台灣南美館

照片由台南市政府提供

當代佛畫藝術家夏荊山　經典書畫藝術首登台灣南美館

照片由台南市政府提供
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