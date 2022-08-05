猴痘來襲！美國宣布為「公衛緊急事件」　病例數逾6600例全球最多

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國衛生部長貝塞拉（Xavier Becerra）4日表示，美國猴痘總病例超過6千6百例，宣布猴痘（monkeypox）為公共衛生緊急事件，此舉預料將會釋出額外的資源來因應疫情。

路透社引述貝塞拉在簡報會上說法，我們預備將猴痘的因應措施提升到下一層級，並敦促每位美國人嚴肅看待猴痘。

官員表示，美國政府已備好60萬劑Bavarian Nordic猴痘疫苗和1萬4千份SIGA Technologies(SIGA.US)猴痘藥物來因應疫情。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基說，政府的目標是讓160萬高危險族群接種疫苗。

BBC報導，根據美國CDC統計，全球猴痘通報確診病例超過2萬6千例，美國就佔了超過6千6百例，其中有4分之1的病例在紐約州，為全美最多，這週宣布進入宣布進入緊急狀態的加州（California）和伊利諾伊州（Illinois）則排名第二、三。

由於全球病例數中，高達98%的確診者為有男男性行為者，國際公衛專家們擔心緊急聲明可能會汙名化這種疾病，並阻礙疫情控制。專家為此澄清，任何人都有可能感染猴痘，並不侷限在某些特定族群。

公衛專家說明，除了性行為外，猴痘還可能透過其他密切接觸而感染，例如與患者有身體接觸，或觸碰到沾有病毒的毛巾或床上用品，極少情況下，也能透過空氣傳播。

成年人感染猴痘後症狀通常很輕微，甚至無需治療皆可自行康復，但世界衛生組織（WHO）提醒，年幼的孩童染疫後的死亡率較高，需特別當心。

在2022年4月以前，猴痘主要在非洲局部地區流行，例如西非和中非，傳染途徑主要是囓齒類動物傳播給人類，人傳人機率相對少見。但自5月初以來，猴痘在歐洲出現首例確診後，迅速在全球擴散，美國現在是全球病例數最多的國家。

世界衛生組織（WHO）7月23日宣布，猴痘已符合全球公共衛生緊急事件之定義（PHEIC），意味著各國必須採取進一步因應措施以防止疫情擴散。