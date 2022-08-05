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獨家！「籃球人權鬥士」Kanter挺台抗中遭NBA冷凍　月底訪台灣行程曝光　

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/05 09:35
前NBA球員「人權鬥士」Kanter預計將於年底來台。（圖／翻攝自Enes Kanter推特）

前NBA球員「人權鬥士」Kanter預計將於年底來台。（圖／翻攝自Enes Kanter推特）

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 前NBA球員Kanter多次公開力挺台灣，更因新疆及西藏人權問題對抗中國遭球隊冷凍，據消息透露，Kanter將於11月訪台。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於本月2日閃電訪台，是25年來訪台層級最高的美國政治人物，繼這位被台灣網友暱稱為「美國魔法阿嬤」的眾議院議長來台後，另一位體育界重量級人物也將於年底訪台。

台灣關懷中國人權聯盟創會理事長楊憲宏3日和裴洛西在景美人權文化園區見面討論國際人權議題，在行前他向本報證實，前NBA球星Enes Kanter Freedom也將於11月來台訪問，屆時將安排他到國會演講，並於台灣基督長老教會濟南教會舉辦小型峰會討論國際宗教自由，盼屆時能邀請美國國會議員來台與會。

被封為「籃球人權鬥士」的Kanter為瑞士出生的土耳其裔美國職業籃球運動員，2011年歸化為美國籍，曾多次公開力挺台灣，曾讚總統蔡英文是大英雄，批評中國在西藏及新疆等地的違反人權行為，但勇敢為民主自由人權發聲代價不小，恐換來在NBA永久失業，休季至今Kanter仍屬自由球員身份。

現年30歲的Kanter近日在接受以色列媒體專訪時表示，自認還能在球場上打5到6年，上季被塞爾提克交易到火箭後隨即被釋出，身處自由球員市場已一個月，「正常情況我應該已經收到邀約，但今年夏天卻還沒有任何報價，原因就是我批評了中國。」

Kanter坦言，中國是NBA第二大市場，雖然聯盟表面上支持球員自由發聲，然而一旦損害聯盟或球隊經濟利益，會立刻被裁掉，「這非常可悲，且無法令人接受。」

Kanter曾遭土耳其政府迫害，因此更確定要為自由人權奮鬥，他說，「我不後悔，這些事遠比我自己、NBA甚至整個籃壇更重要。當我在美國打球時，世界上卻有人們被殺害或在監獄裡遭受酷刑，如果這是我必須做出的犧牲，我也準備好接受它。」
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