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東海大學與法國在台協會共同「發射火箭」　宣示持續打造太空及地球環境永續議題

東海生命科學系副教授暨火星任務發起人趙偉廷說，期待未來與法國在台協會合作下，能積極對環境變遷下的地球有更多的關懷和科學研究。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/05 09:30
東海大學校長張國恩（右）與法國在台協會科學教育代表NEYRA Antoinette博士，高舉東海大學以及法國的兩支火箭，宣示合作決心。（照...

東海大學校長張國恩（右）與法國在台協會科學教育代表NEYRA Antoinette博士，高舉東海大學以及法國的兩支火箭，宣示合作決心。（照...

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）東海大學、法國在台協會與國立自然科學博物館，昨(8/4)日在東海大學共同「發射火箭」宣示三方在過去合作推動太空、永續議題的基礎上，法國政府將持續協助台灣太空教育的決心。

東海大學透過新聞稿表示，為打造太空及地球環境永續議題，法國在台協會學術合作暨文化處化處聶安彤博士（Dr. Antoinette NEYRA）、東海大學校長張國恩與國立自然科學博物館科教組助理研究員王斌威等人，昨日在東海大學火星基地進行火箭發射儀式，藉由代表東海大學以及法國的兩支火箭，開啟雙邊未來合作。

東海大學校長張國恩表示，東海大學過去與自然科學博物館舉辦全國火星任務競賽，在火星生存及太空議題上，以智能車避障賽、火星降落等科學競賽方式，和高中生產生互動連結。

張國恩指出，東海大學舉辦的火星任務競賽是台灣極具科普能量的競賽活動，而東海也針對聯合國的永續議題積極的在課程和軟硬體上努力耕耘，未來與法國在台協會合作更能將火星任務競賽推向國際。

東海生命科學系副教授暨火星任務發起人趙偉廷說，期待未來與法國在台協會合作下，能積極對環境變遷下的地球有更多的關懷和科學研究。

法國在台協會學術合作暨文化聶安彤博士說，未來將積極與東海大學合作火星任務，引入法國太空科技的科普能量，以及關於極端氣候變遷下的永續議題，希望能對台灣學生帶來更多的衝擊。

東海大學與法國在台協會共同「發射火箭」　宣示持續打造太空及地球環境永續議題

東海大學火星基地展示仿火星表面的智能車避障賽道模型。（照片由東海大學提供）
法國在台協會
東海大學
台灣科學教育
自然科學博物館
太空教育
地球環境永續

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