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JR東日本大飯店台北歡慶一週年 台日友好、捐血傳愛

By 台灣英文新聞
2022/08/04 20:48
JR東日本大飯店台北歡慶一週年 台日友好、捐血傳愛
JR東日本大飯店台北歡慶一週年 台日友好、捐血傳愛

血庫缺血，為了支援醫護及醫療體系，JR東日本大飯店台北即將在8月份開幕一週年之際與台北捐血中心以「台日友好、捐血傳愛」號召大家一起來捐血。捐血活動於8月5日(五)上午10點至下午5點期間在JR東日本大飯店台北(台北市中山區南京東路三段133號)一樓大門口前舉辦，前一百位捐血成功的民眾可獲得飯店餐飲抵用券300元折價券及富士山紅豆麵包乙份，期待大眾一起挽袖捐血，給需要幫助的人!

此次合作舉辦捐血的台北捐血中心指出，為提供民眾安全的捐血環境，捐血點均落實體溫測量、手部消毒及健康問診的防疫措施，並加強捐血場所通風及增加消毒頻率，以確保民眾在安全無虞的環境中完成捐血。另外也提醒民眾如於捐血後出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀，應盡速就醫並撥打專線通知捐血中心。

JR東日本大飯店台北日籍總經理福永健司表示，正逢飯店開幕一週年，飯店除了舉辦一連串的住房及餐飲優惠活動，也想要盡到社會企業責任，目前台灣血庫缺血，全體員工戮力做好防疫工作，在安全的捐血環境下以「台日友好、捐血傳愛」為號召，在8月5日上班日進行捐血公益活動，並廣邀飯店同業、客戶、民眾挽袖捐血、展愛心，幫助醫療用血之需，散發愛的力量溫暖社會。

JR東日本大飯店台北即將在8月23日迎接開幕一週年，除了動員進行8月5日的「台日友好、捐血傳愛」公益捐血活動，即日起至9月底推出「週年慶住房優惠專案」，平日入住都會客房一泊一食4,000元起，行政客房一泊一食享行政酒廊禮遇專案優惠5,400元起， 8月份期間入住旅客每房可於飯店1F月台町或3FThe Bar消費後享有免費指定歡慶飲品，消費餐飲滿1,000元即贈300元抵用券，可於下次消費滿2,000元消費抵用乙張。

更新時間 : 2022-08-04 22:00 GMT+08:00

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