茹曦酒店首推限量純手工中秋禮盒 8/19前享早鳥優惠

新酒店品牌ILLUME茹曦酒店記者會趁勢推出限量中秋禮盒，由點心主廚張程翔以最拿手的手工特製蛋黃酥、綠豆椪分別推出蛋黃酥中秋禮盒、綠豆椪與蛋黃酥組合的經典中秋禮盒，並特別製作了星空琥珀糖，精心設計的淡金色禮盒，在簍空的窗中透出金色光芒，宛如優雅的中秋月影，皎潔溫暖內心，呼應茹曦酒店品牌意涵中的“光“。

點心主廚張程翔今年特別手工烘焙三款超受歡迎的蛋黃酥，有棗泥核桃蛋黃酥、粒粒紅豆蛋黃酥、ＸＯ綠豆蛋黃酥。蛋黃酥皆選用口感綿密的宜蘭三星鄉的鹹鴨蛋黃，搭配精選紅棗與黑棗熬製香氣醇厚的棗泥、香脆核桃，是令人鍾情的「棗泥核桃蛋黃酥」；當與細膩紅豆沙相遇時，化為香甜不膩，細緻質感的「粒粒紅豆蛋黃酥」，讓人念念不忘的美好滋味；而「ＸＯ綠豆蛋黃酥」以特製的XO醬搭配口感較清爽的綠豆沙，ＸＯ醬的香氣、綠豆沙的清香完美的結合，帶著微微辣的餘韻，讓人直呼讚、再來一個！

綠豆椪是國人最愛的之一，主廚張程翔手工製作的「秘製咖哩肉酥椪」，以有機咖哩粉、薑黃粉、紅蔥頭、肉脯、搭配綠豆沙特製成為內餡，香味四溢微鹹微甜，是綠豆椪最好的滋味；而「古早滷肉綠豆椪」則是以梅花肉秘製、搭配綠豆沙內餡，是最經典的口味；綠豆椪的酥皮今年特別烙印了「茹」、「曦」來慶祝品牌成立。

茹曦酒店蛋黃酥中秋禮盒每盒$980，有棗泥核桃蛋黃酥2入、粒粒紅豆蛋黃酥2入、ＸＯ綠豆蛋黃酥2入與星空琥珀糖1盒。經典中秋禮盒每盒$980，有秘製咖哩肉酥椪2入、古早滷肉綠豆椪2入、粒粒紅豆蛋黃酥2入與星空琥珀糖1盒，兩款禮盒手工特製最佳賞味期7天、冷藏14天。茹曦酒店蛋黃酥中秋禮盒、經典中秋禮盒即日起開放預訂，8月19日前訂購可享9折優惠，50盒可享85折優惠、100盒可享8折優惠，訂購請洽02-2719-7199 Sunny Café 或官網。