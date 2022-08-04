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南韓大蒜廣告太「辛辣」 情色意涵惹議

尺度大膽令人咋舌，有人笑不出來

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/04 20:27
南韓大蒜廣告引發爭議（YouTube影片截圖）

南韓大蒜廣告引發爭議（YouTube影片截圖）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）南韓中西部忠清南道的洪城郡，最近因為一支大蒜廣告，惹了一身腥，好好的農產品，竟被影射為男性的生殖器官，短短30秒的影片，情色味十足。

美聯社報導，這座只有十萬人口的小鎮洪城郡，以「洪城蒜」聞名，為了促銷當地所產的大蒜，兩年前製作了一支廣告，發布在YouTube，沒沒無聞，上個月在首爾公車站廣告看板及大田市中心曝光，才引發軒然大波。

從廣告中可見，一名戴著蒜頭頭罩、名為「洪城」的男子，被一名女子上下其手，撫摸大腿，還意有所指地讚美其「結實又硬」，顯然是要強調當地蒜頭品質極優，也是對2004年南韓賣座校園電影《藉著雨點說愛你》（Once Upon a Time in High School.）的搞笑致敬。

露骨的風格，引來媒體大肆報導，也招致不少爭議。兩大農會發出聯合聲明，斥責廣告敗壞農產品形象，是對農民血汗的汙衊。聲明稱影片有性暗示、性物化之嫌，要求洪城郡道歉，懲處廣告製作方，避免再有類似事件。

洪城郡官員上周表示，已從YouTube與電子看板撤下廣告，官方還在思考如何回應農民訴求。不過，YouTube上還是看得到該影片。

據報導，大蒜是南韓料理不可或缺之香料，民眾相信大蒜能補充精力，有人甚至認為，蒜頭可讓男性「龍精虎猛」。
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