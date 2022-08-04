台灣政府網站基礎設施遭網攻 台電證實單日490萬次攻擊

（台灣英文新聞 / 綜合報導）裴洛西2日旋風式訪台，台灣多個政府機關網站與基礎設施系統遭網路攻擊，台電今（4）日證實，其也在網攻目標之列，這二日遭遇的攻擊次數，就高達490萬次。

根據中央社，台電外網2日開始遭遇高頻度資安攻擊，包括民眾查詢系統等資訊揭露網站。攻擊次數最高之日發生於3日，共達490萬次，大於6、7月的總和。不過，負責監控發電、輸配電的內網與外網不相連，並未受到影響。

自2日起，台灣各大政府機關與基礎設施的網站與系統，就遭遇一波持續不斷的攻擊，包括總統府、國防部、外交部、桃園機場、台鐵等。

其中，台鐵新左營站與部分7-ELEVEN電子看板都出現辱罵裴洛西的內容，包括「老巫婆」等字眼。行政院政務委員唐鳳3日表示，2日公務機關遭受網攻的總流量約超過1.5萬gigabyte，超越當日最高攻擊量23倍，但皆及時發現處理。

NCC主委陳耀祥則說明，台鐵與小七看板遭置換內容一事，經查疑為廣告媒體在系統裡使用中國軟體，導致遭駭客入侵。雖不影響公務網路，仍提醒各企業，若要使用中國軟體，必須格外當心，以免設有後門與木馬程式，成為資安漏洞。



台鐵新左營站一處廣告看板出現詆毀裴洛西的攻擊性字眼（圖／中央社）