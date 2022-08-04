Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

台灣政府網站基礎設施遭網攻 台電證實單日490萬次攻擊

By 台灣英文新聞－編輯
2022/08/04 19:20
台電公司（圖／中央社）

台電公司（圖／中央社）

（台灣英文新聞 / 綜合報導）裴洛西2日旋風式訪台，台灣多個政府機關網站與基礎設施系統遭網路攻擊，台電今（4）日證實，其也在網攻目標之列，這二日遭遇的攻擊次數，就高達490萬次。

根據中央社，台電外網2日開始遭遇高頻度資安攻擊，包括民眾查詢系統等資訊揭露網站。攻擊次數最高之日發生於3日，共達490萬次，大於6、7月的總和。不過，負責監控發電、輸配電的內網與外網不相連，並未受到影響。

自2日起，台灣各大政府機關與基礎設施的網站與系統，就遭遇一波持續不斷的攻擊，包括總統府、國防部、外交部、桃園機場、台鐵等。

其中，台鐵新左營站與部分7-ELEVEN電子看板都出現辱罵裴洛西的內容，包括「老巫婆」等字眼。行政院政務委員唐鳳3日表示，2日公務機關遭受網攻的總流量約超過1.5萬gigabyte，超越當日最高攻擊量23倍，但皆及時發現處理。

NCC主委陳耀祥則說明，台鐵與小七看板遭置換內容一事，經查疑為廣告媒體在系統裡使用中國軟體，導致遭駭客入侵。雖不影響公務網路，仍提醒各企業，若要使用中國軟體，必須格外當心，以免設有後門與木馬程式，成為資安漏洞。

台灣政府網站基礎設施遭網攻 台電證實單日490萬次攻擊
台鐵新左營站一處廣告看板出現詆毀裴洛西的攻擊性字眼（圖／中央社）
台灣
駭客
網攻
網路攻擊
資安
台電
外交部
總統府
桃園機場
台鐵

相關新聞

〈時評〉台灣是全球民主自由不可分割的領土
〈時評〉台灣是全球民主自由不可分割的領土
2022/08/04 10:52
避免過度刺激中國 美參院外委會延審「台灣法案」
避免過度刺激中國 美參院外委會延審「台灣法案」
2022/08/04 09:46
2022台灣美食展8/5台北登場！日本美食館營造祭典氛圍 推廣美食與觀光資訊
2022台灣美食展8/5台北登場！日本美食館營造祭典氛圍 推廣美食與觀光資訊
2022/08/04 09:36
中共大規模環台軍演前夕 22架共機穿越台海中線
中共大規模環台軍演前夕 22架共機穿越台海中線
2022/08/04 00:53
台灣面對新冠病毒BA.5威脅 詹長權籲採取五大防疫措施
台灣面對新冠病毒BA.5威脅 詹長權籲採取五大防疫措施
2022/08/03 20:41

更新時間 : 2022-08-04 20:20 GMT+08:00

最受歡迎

（持續更新）裴洛西推特影片紀錄台灣行
（持續更新）裴洛西推特影片紀錄台灣行
【更新名單】政治報復？中國一夜禁3000多項台灣食品 維力、泰山、愛之味等廠商全遭殃
【更新名單】政治報復？中國一夜禁3000多項台灣食品 維力、泰山、愛之味等廠商全遭殃
【裴洛西台灣行】中國解放軍深夜宣布：包圍全台進行軍演 包括實彈射擊
【裴洛西台灣行】中國解放軍深夜宣布：包圍全台進行軍演 包括實彈射擊
【中共軍演持續更新】國防部：中共發射11枚東風系列彈道飛彈
【中共軍演持續更新】國防部：中共發射11枚東風系列彈道飛彈
中國突禁3千多項台灣食品 農委會：持續掌握情況、研擬應對措施
中國突禁3千多項台灣食品 農委會：持續掌握情況、研擬應對措施
裴洛西訪台灣行程一次看　8/3上午拜會立法院　蔡英文設午宴款待　張忠謀、劉德音也出席　下午會李明哲
裴洛西訪台灣行程一次看　8/3上午拜會立法院　蔡英文設午宴款待　張忠謀、劉德音也出席　下午會李明哲
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
入境管制是否將鬆綁？政府：一週4萬人已符需要 目前維持「3+4」檢疫規定
入境管制是否將鬆綁？政府：一週4萬人已符需要 目前維持「3+4」檢疫規定
Super Junior要來了！睽違3年舉辦巡迴演唱會 台灣為其中一站
Super Junior要來了！睽違3年舉辦巡迴演唱會 台灣為其中一站
高官鬆口「裴洛西將訪台灣並過夜」？CNN:美國全天候監控中國動向
高官鬆口「裴洛西將訪台灣並過夜」？CNN:美國全天候監控中國動向