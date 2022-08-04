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面對中共軍演 英業達董事長不緊張：打台灣什麼就也沒有了

媒體詢問，中共軍演形同封鎖台灣，卓桐華認為是「小事」、「讓他封」，若要打起仗來，就沒有所謂供應鏈。

By 科技組, 台灣英文新聞
2022/08/04 18:50
英業達董事長卓桐華。（圖/中央社）

英業達董事長卓桐華。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 科技組 綜合報導）中共4日起執行台海周邊軍演，引發兩岸緊張情緒，對此，英業達董事長卓桐華今（4日）說，打烏克蘭頂多沒瓦斯，打台灣就什麼都沒了，沒有什麼好談供應鏈的。

英業達與汽車半導體廠商恩智浦（NXP）今天舉辦車載電子策略合作記者會，由於英業達在中國也有一定設廠規模，面對記者提問近日台海緊張，英業達董事長卓桐華說，和台積電董事長劉德音所言相同，中共若攻台，將導致晶片製造停擺，最終什麼都沒有了。

卓桐華承認，現在中台情勢確實有點不穩定，英業達工廠很多員工在中國，公司多少會擔心，但目前的對策就是安撫員工，而且若真要打仗，「打起來就結束了，還有什麼好談供應鏈的。」

中央社報導，媒體詢問，中共軍演形同封鎖台灣，卓桐華認為是「小事」、「讓他封」，封就不要出門就好，他也說「打了對誰有好處？打了大家都死，打烏克蘭頂多沒瓦斯，打台灣就什麼也沒有了。」

被問到美國近期計畫降低對中國依賴，卓桐華表示，美國一定會調整供應鏈，並往這個方向走，因此英業達必須再切割供應鏈，才會在墨西哥和捷克擴廠。

此外，作為伺服器代工廠，英業達目前在中國的產出不會減少，不過會往多元化分散，卓桐華說，因為以伺服器來看，中國客戶確實最多，筆電的話筆電「數來數去都是一個兩個三個」。
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