2022國際商會數位經濟委員會分享會 聚焦資安新趨勢

(台灣英文新聞／政治組 綜合報導）國際商會中華民國委員會（ICC Chinese Taipei）及中華民國國際經濟合作協會於8月4日在華南銀行國際會議中心202室舉辦「2022國際商會數位經濟委員會分享會」，針對國際商會日前在線上舉行的數位經濟委員會會議與網路犯罪、資安新趨勢進行深度解析與探討。



ICC數位經濟委員會由50多個國際商會國家成員、商界代表及專家等組成，旨在推動全球數位資訊發展、規則制定，特別是協助中小企業進行數位轉型，為協助各界了解ICC數位經濟發展趨勢，本分享會由理律法律事務所曾更瑩律師講述2022年數位經濟委員會會議內容，台灣資訊安全協會涂睿珅理事長介紹數位轉型下台灣資安廠商的應用發展及趨勢，理律法律事務所陳佳菁律師主講我國資訊安全相關網路犯罪案例與實務。另外以台灣在資安領域的成熟發展，本會特別邀請台灣資安主管聯盟會長暨華碩集團金慶柏資安長分享業界資安實例。



國際商會為全球最大商工組織，總部設於巴黎，其宗旨在促進國際貿易及投資，以增進企業成長及繁榮。ICC數位經濟委員會由50多個國際商會國家成員、商界代表及專家等組成，旨在推動全球數位資訊發展、規則制定，特別是協助中小企業進行數位轉型。