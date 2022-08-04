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製作費27億全沒！電影「蝙蝠女」取消發布 院線、串流皆不會上

業內資深人士表示，還沒有見過有一部電影如此接近完成，而且已經投注這麼多金錢，卻沒有要在任何平台上映。

By 娛樂組, 台灣英文新聞
2022/08/04 18:07
已接近完成的DC電影「蝙蝠女」將不會在任何平台被播映。（圖取自instagram.com/lesliegrace）

已接近完成的DC電影「蝙蝠女」將不會在任何平台被播映。（圖取自instagram.com/lesliegrace）

（台灣英文新聞 / 娛樂組 綜合報導）DC電影「蝙蝠女」近期遭到片商華納兄弟探索公司腰斬停止製作，新台幣27億2500萬元的製作費全泡湯，且未來在電影院線、串流平台都不會上映。由於大部分後製如特效、音效和繪圖都已完成，如今臨時喊卡使得導演相當不滿。

DC電影「蝙蝠女」（Batgirl）傳出因外媒試片反應極糟而將腰斬製作，這一部由萊斯里葛莉絲（Leslie Grace）擔任蝙蝠女，和米高基頓（Michael Keaton）出演蝙蝠俠的電影，將不會以任何形式對外播映，這也讓導演阿迪爾艾爾阿比（Adil El Arbi）和畢拉爾法拉（Bilall Fallah）非常震驚。

片商華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）日前宣布取消這部電影的製作，阿迪爾艾爾阿比則在社群媒體發文表示「我們對這個消息感到悲傷和震驚。我們仍無法相信這件事。」「我們出色的演員和工作人員都非常努力想讓這部電影復活，我們非常感激能參與這個工作團隊。」

據媒體報導，雖然目前官方沒有針對為何取消電影具體提出原因，內部知情人士也堅稱電影遭砍的原因與電影本身的品質或導演發言沒有直接關聯，而是因為片商希望接下來的DC電影都有賣座大片的規模。

曾多次入圍拉丁葛萊美獎的女主角萊斯里葛莉絲也在她社群媒體上發文，讚賞她對所有傑出的演員與不辭辛勞的劇組人員，為這部電影長達7個月在蘇格蘭付出的愛、努力和用心感到驕傲。

根據中央社，好萊塢圈對於華納兄弟探索公司對「蝙蝠女」播映臨時喊卡感到衝擊。業內資深人士表示，還沒有見過有一部電影如此接近完成，而且已經投注這麼多金錢，卻沒有要在任何平台上映。

而目前蝙蝠女的製作費用已達到9000萬美元（約新台幣27億2500萬元），這也成為華納兄弟探索公司的財務大洞。
蝙蝠女
華納兄弟
DC電影
電影

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