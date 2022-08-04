教育局長張明文今(4)日至集美國小參加「 新北市慶祝國際護師節暨校園健康促進研習活動」，表揚表現優異、 資深的護理人員及退休護理師。新北市教育局、 護理師護士公會及學校護理人員協會， 每年攜手舉辦慶祝國際護師節的研習活動， 除感謝校護對學校衛生保健工作付出與辛勞，全市校護齊聚一堂， 互相交流校園照護經驗。

教育局長張明文表示，感謝校護們鞏固了學生健康的基本需求， 讓學生無後顧之憂地學習。 每一位護理師都是校園裡守護師生健康最重要的關鍵角色， 包括師生緊急傷病、 學校健康促進之推動以及衛生教育觀念之宣導等， 皆仰賴校護的醫護專業。張明文局長現場頒發獎狀及禮品， 表揚學校資深及退休護理師，表彰護理師堅守使命與專業；同時新北 市護理師護士公會及學校護理人員協會準備了貼心好禮：藍芽耳機、 午睡枕，提醒每位校護在辛勞工作之餘，仍要有良好的休息品質， 保持充沛的體力，繼續守護校園健康。

退休於三重幼兒園的陳富美護理師表示， 每位學童的健康安全都非常寶貴， 雖然在幼兒園服務的日子非常艱辛，但陪伴孩子們成長、 照護每位孩子的健康是件意義非凡的工作；而服務滿25年的資深護 理師和美國小胡秀玲護理師補充道，除了學校傷病、 學校健康促進計畫及例行的護理行政工作之外，近年新冠肺炎疫情爆 發，即便學校衛生護理工作繁重，常常須加班到深夜， 但能成為師生們健康及心靈上的支持，心中感到踏實與喜悅。

教育局表示，近年COVID-19疫情爆發，各校護理師除每日處 理繁重的校園防疫工作外，因心繫學生健康安全， 一接獲接種疫苗的指令，便積極配合於第一時間進行疫苗接種， 讓學生儘早產生疫苗保護力。而在2021年6、7月疫情升溫之時， 義不容辭地協助衛生單位疫調工作，今年也因校護的專業能力、 細心照顧，讓校園平安度過疫情波折，對於校護當仁不讓、 用愛守護生命的精神，令人感佩。感謝每位護理師的犧牲奉獻， 新北有你們真好。

感佩校護當仁不讓、用愛守護生命的精神，感謝每位護理師的犧牲奉獻，新北有你們真好。(照片來源：新北市教育局提供)

新北市慶祝國際護師節暨校園健康促進研習活動，用愛守護生命 表揚12位學校資深及退休護理人員。(照片來源：新北市教育局提供)