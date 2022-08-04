Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

國外打工要注意！柬埔寨設詐騙機房 台灣人多受高薪誘騙、友人介紹

By 社會組, 台灣英文新聞
2022/08/04 17:12
台灣近日發生多起民眾赴柬埔寨、緬甸工作遭詐騙情事，警方在桃園國際機場舉牌提醒國人。 （圖/中央社）

台灣近日發生多起民眾赴柬埔寨、緬甸工作遭詐騙情事，警方在桃園國際機場舉牌提醒國人。 （圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）台灣人到國外打工千萬要注意！今年年初柬埔寨詐騙集團以高薪、友人介紹等方式，誘騙台灣人前往當地詐騙機房，背後金主多來自中國，而受騙的台灣人受軍事化管理，業績未達標就糟毆打、虐待，目前已140人求救報案。

內政部指出，近期屢有國人受到高薪誘騙至柬埔寨工作，未料竟是進行電信詐騙，航警局與刑事局日前才在桃園機場查出6名男女遭騙至柬埔寨人口販運案。

根據聯合報，刑事局表示，這6名男女互為親友關係，在機場因神色古怪不安，遭航警攔下，才發現6人企圖到柬埔寨進行電信詐騙工作。

刑事局指出，目前這類工作以柬埔寨西港最多，而背後金主多是中國人，台灣人到了當地將受到軍事化管理，除設門禁、警衛，如果遲到、工作表現不符預期、業績未達標等，都會遭到拘禁、毆打或虐待，也因為有簽約，被害人會被勒熟「違約金」無法直接離開柬埔寨。

刑事局表示，當地就像一個中國城，不過公司內部實質是詐騙機房，不是科技公司，背後的資金來源都是中國。而台灣詐騙集團的角色則是做仲介，一人約可賺新台幣50萬元。

聯合報指出，今年年初被害人增加不少，原因在於新冠肺炎全球疫情趨緩，各國邊境解封，加上年後需要工作，引發台灣人出國工作竟淪人口販運疑慮。

警方表示，目前被困在柬埔寨西港的台灣民眾約有140人，黑數恐還更多，
柬埔寨
國外打工
刑事局
內政部
打工度假
中國
詐騙集團
詐騙機房

相關新聞

中共報復裴洛西訪台 唯不敢碰晶片產業
中共報復裴洛西訪台 唯不敢碰晶片產業
2022/08/03 19:53
中國暫停部分水產輸入資格　台灣漁業署將專案協助產業因應
中國暫停部分水產輸入資格　台灣漁業署將專案協助產業因應
2022/08/03 09:26
【更新名單】政治報復？中國一夜禁3000多項台灣食品 維力、泰山、愛之味等廠商全遭殃
【更新名單】政治報復？中國一夜禁3000多項台灣食品 維力、泰山、愛之味等廠商全遭殃
2022/08/02 11:43
劉德音CNN專訪：中國若入侵 台積電將停擺、世界秩序將崩壞
劉德音CNN專訪：中國若入侵 台積電將停擺、世界秩序將崩壞
2022/08/01 18:46
嗅到苗頭不對 英商加速脫鉤中國
嗅到苗頭不對 英商加速脫鉤中國
2022/07/31 12:14

更新時間 : 2022-08-04 18:36 GMT+08:00

最受歡迎

（持續更新）裴洛西推特影片紀錄台灣行
（持續更新）裴洛西推特影片紀錄台灣行
【更新名單】政治報復？中國一夜禁3000多項台灣食品 維力、泰山、愛之味等廠商全遭殃
【更新名單】政治報復？中國一夜禁3000多項台灣食品 維力、泰山、愛之味等廠商全遭殃
【裴洛西台灣行】中國解放軍深夜宣布：包圍全台進行軍演 包括實彈射擊
【裴洛西台灣行】中國解放軍深夜宣布：包圍全台進行軍演 包括實彈射擊
【中共軍演持續更新】國防部：中共發射11枚東風系列彈道飛彈
【中共軍演持續更新】國防部：中共發射11枚東風系列彈道飛彈
中國突禁3千多項台灣食品 農委會：持續掌握情況、研擬應對措施
中國突禁3千多項台灣食品 農委會：持續掌握情況、研擬應對措施
裴洛西訪台灣行程一次看　8/3上午拜會立法院　蔡英文設午宴款待　張忠謀、劉德音也出席　下午會李明哲
裴洛西訪台灣行程一次看　8/3上午拜會立法院　蔡英文設午宴款待　張忠謀、劉德音也出席　下午會李明哲
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
入境管制是否將鬆綁？政府：一週4萬人已符需要 目前維持「3+4」檢疫規定
入境管制是否將鬆綁？政府：一週4萬人已符需要 目前維持「3+4」檢疫規定
Super Junior要來了！睽違3年舉辦巡迴演唱會 台灣為其中一站
Super Junior要來了！睽違3年舉辦巡迴演唱會 台灣為其中一站
高官鬆口「裴洛西將訪台灣並過夜」？CNN:美國全天候監控中國動向
高官鬆口「裴洛西將訪台灣並過夜」？CNN:美國全天候監控中國動向