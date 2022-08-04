國外打工要注意！柬埔寨設詐騙機房 台灣人多受高薪誘騙、友人介紹

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）台灣人到國外打工千萬要注意！今年年初柬埔寨詐騙集團以高薪、友人介紹等方式，誘騙台灣人前往當地詐騙機房，背後金主多來自中國，而受騙的台灣人受軍事化管理，業績未達標就糟毆打、虐待，目前已140人求救報案。

內政部指出，近期屢有國人受到高薪誘騙至柬埔寨工作，未料竟是進行電信詐騙，航警局與刑事局日前才在桃園機場查出6名男女遭騙至柬埔寨人口販運案。

根據聯合報，刑事局表示，這6名男女互為親友關係，在機場因神色古怪不安，遭航警攔下，才發現6人企圖到柬埔寨進行電信詐騙工作。

刑事局指出，目前這類工作以柬埔寨西港最多，而背後金主多是中國人，台灣人到了當地將受到軍事化管理，除設門禁、警衛，如果遲到、工作表現不符預期、業績未達標等，都會遭到拘禁、毆打或虐待，也因為有簽約，被害人會被勒熟「違約金」無法直接離開柬埔寨。

刑事局表示，當地就像一個中國城，不過公司內部實質是詐騙機房，不是科技公司，背後的資金來源都是中國。而台灣詐騙集團的角色則是做仲介，一人約可賺新台幣50萬元。

聯合報指出，今年年初被害人增加不少，原因在於新冠肺炎全球疫情趨緩，各國邊境解封，加上年後需要工作，引發台灣人出國工作竟淪人口販運疑慮。

警方表示，目前被困在柬埔寨西港的台灣民眾約有140人，黑數恐還更多，