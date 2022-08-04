富邦金控再傳捷報 五度蟬聯《財星(Fortune)》全球500大企業

美國知名商業雜誌《財星(Fortune)》日前公佈2022年 全球500大企業排行榜(Fortune Global 500)，富邦金控連續五年入榜， 更是台灣唯一五度入榜之金控公司， 顯見富邦金控長期投入公司治理、企業社會責任、 金融創新及永續經營的斐然表現，已然穩居世界級標竿企業！

美國《財星雜誌》自1995年起，根據企業年度營收，評選全球5 00大企業(Fortune Global 500)，為深受國際矚目的商業排行榜。 今年台灣僅九家企業入榜，富邦金控連續五度蟬聯， 與世界一流企業齊名。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控為台灣首屈一指的金控集團， 旗下子公司擁有最完整多元的金融產品與服務，經營績效耀眼， 多年來位居市場領導地位，五度入榜《財星雜誌》全球500大企業 是對富邦金控的重要肯定！在疫情衝擊之下， 富邦金控仍維持穩健的經營水準，並不斷超越歷年表現，2021年 全年度稅後淨利首次突破千億元大關，較2020年大幅成長60% ，達1,446億元， 並連續十三年穩居台灣金控業每股盈餘獲利王，更連續三年蟬聯《 品牌金融(Brand Finance)》全球500大最有價值品牌，並榮獲《 機構投資者(Institutional Investor) 》2022年度全亞洲區類別最佳管理團隊「最受尊榮企業」( Most Honored Company)及「最佳執行長」等殊榮， 且為唯一入榜全亞洲區類別的台灣金融業者， 卓著的經營成果深獲國際肯定。

蔡明興並表示，2021年是富邦60週年， 富邦金控及子公司不僅在獲利面，也在其他各面向交出亮眼成績。 富邦金控擘劃「低碳、數位、激勵、影響」四大永續策略，並提出「 Run For Green奔向綠色」ESG倡議計劃，在金融面， 全力推動綠色金融，打造永續金融領導品牌；非金融面， 引領運動產業綠色轉型，運用品牌影響力， 提升各方利害關係人永續意識，並親身投入ESG行動， 期許富邦可以扮演永續領航者，引領台灣奔向淨零社會。

在追求經營績效的同時， 富邦金控亦持續以世界級的永續標準自我要求， 矢志成為永續經營的領航者，多年來深獲各項國際肯定： 已連續五年入選道瓊永續指數(DJSI)世界指數成分股、 連續六年入選道瓊永續新興市場指數成分股；連續六年入選MSCI 永續指數成分股；連續兩年獲CDP氣候變遷、供應鏈議合評比雙項 A級榮譽；Sustainalytics評比位居全球保險業第一 名。今年富邦金控並發布全台灣第一本、 也是唯一一本全面對應世界經濟論壇(World Economic Forum) 「利害關係人資本主義與永續性衡量指標Stakeholder Capitalism Metrics(SCM)」永續性指標的永續報告書，與70家國 際級知名企業比肩，展現富邦力行永續經營、積極與世界接軌， 不斷追求卓越的精神！

展望未來，富邦金控將秉持「正向力量 成就可能」的品牌精神，持續深耕台灣並積極佈局海外市場， 以穩健的步伐堅定前行，讓品牌影響力帶動社會正向循環，朝「 成為亞洲一流的金融機構」之願景穩步邁進！