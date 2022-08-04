北富銀獲《亞洲銀行家》最佳合規風險科技實踐獎

為了提供安全、穩健的金融服務，台北富邦銀行積極運用數位科技以推動更全面的風險管理機制，憑藉建置整合風險平台以及優化風險量化技術，提升風險管理資訊的完整性和時效性，因而榮獲國際權威財經機構《 亞洲銀行家（The Asian Banker）》頒發2022年風險科技實踐獎「 最佳合規風險科技實踐獎」，肯定北富銀高度重視風險管理， 積極提升金融風險管理機制與風控創新科技實力， 顯示北富銀優異的風險管理能力深獲國際專業財經機構高度肯定。

金管會2021年宣布延後一年接軌「巴塞爾資本協定三（Base l III）危機後改革定案文件」， 且延後一年實施國內系統性重要銀行（D-SIBs）提列2%的內 部管理資本要求，銀行可自2022年至2025年分四年提列完成 。身為六大國內系統性重要銀行之一， 北富銀除了具市場領導地位之外， 更肩負穩健經營和穩定金融市場的使命。 面對金融和非金融事件的各式風險， 北富銀積極運用金融科技優勢以接軌國際規範， 並提前因應風險事件，降低各類型隱藏危機的衝擊， 進而延伸擴大業務範圍。

北富銀風控長陳弘儒指出，身處快速變動的金融環境， 運用數位科技達成效率提升、持續合規、接軌國際， 進而協助業務發展策略的分析與制定， 是北富銀建構風險管理創新科技的核心戰略。

為了接軌2022年實施之新版巴塞爾資本協定三資本計提規範， 以及優化風險量化技術，提升報表即時性， 以強化經營體質與厚植全方位風險承擔能力，北富銀2020年開始 啟動風險管理創新科技工程，攜手國際權威夥伴穆迪分析（MOOD Y’S ANALYTICS）建置整合風險平台， 發揮整合多種資料來源的功能，以及優化風險加權資產（RWA） 計算引擎，大幅強化風險量化技術，及提升RWA報表的即時性， 以達成國際規範與主管機關合規要求， 同時實現銀行穩健發展與加值成長的目標。 此系統所展現高效精準優勢，以及支援相關業務之決策， 預期可大幅節省技術營運成本， 引領北富銀達成風險與其他面向的最適化表現。

在資本結構方面，北富銀長期以維持穩健的資本結構為經營目標， 根據銀行局所發布「本國銀行體系資本適足率」，截至2022年第 一季的自結數，北富銀普通股權益比率為11.74%， 第一類資本比率為12.85%，資本適足率為15.12%， 已提前達成2025年時須達到的資本適足率目標。*

北富銀風控長陳弘儒表示， 北富銀堅信優越的風險管理機制和穩健的資本管理是銀行健全發展的 根基，北富銀洞悉建置風險衡量模型的關鍵性， 將持續結合金融科技建置高效的風險管理體系， 以提升銀行風險管理的機制和應變能力。著眼未來， 北富銀將不斷耕耘法律合規、顧客權益、 金融科技與市場實務等各面向的創新作為， 透過創新持續強化風險控管能力，穩健朝「亞洲一流區域銀行」 目標邁進。

*至2025年時國內系統性重要銀行普通股權益比率須達11%、 第一類資本比率須達12.5%、資本適足率須達14.5%。