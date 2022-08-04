益富免費送冰沙!「最營養的冰沙」消暑又健康！

氣溫屢創新高，來一杯透心涼的冰沙是瞬間消暑的一大享受！專為國人研發的營養品「益富」將營養品做成冰沙，預計在8/6(六)下午5:30在杏一林口仁愛藥局舉辦送爸爸「最營養的冰沙」父親節胖卡快閃活動，現場將免費發送「益力壯」冰沙，每一杯含有1.4罐（價值NT$76元）的均衡營養，給你健康又消暑的新選擇！活動當天還有提供獨家優惠券與超優惠價格！

益富「最營養冰沙」創意吃 消暑又健康

夏天吃冰是許多人的消暑良方，但一般的手搖飲或果汁冰沙通常都含有過多的糖分。「益富」希望給注重健康的消費者更好的選項，跳脫營養品只能「熱熱沖泡或即飲」的思維，特地在父親節前夕選在杏一林口仁愛藥局進行快閃活動，免費發送益力壯冰沙。每一杯冰沙是採用350ml均衡營養品製作而成，相當於1.4罐營養品的份量，一杯裡面不但有28種維生素礦物質、14.4克優質蛋白、278mg鈣質、5.2g的膳食纖維，喝起來更是格外順口。更重要的是只有2.8克的糖分，低糖喝不膩堪稱是最營養的冰沙，現場還有獨家好禮三重送！

第一重：送營養冰沙350ml乙杯(價值$ 76元)

第二重：益力壯均力6罐優惠價只要$250元(單罐不到42元)，再加贈精美購物袋乙只

第三重：箱購優惠$999再加送2罐(當日限定)

益富 益力壯「均力」新口味上市 家醫科醫師也青睞

繼國民歌王周華健在媒體前展現喝益富好體魄後，益富針對國民歌王也愛喝的益力壯樂活系列，再接再厲推出「均力」均衡營養配方！其含有好吸收的蛋白質、28種維生素與礦物質、鈣與維生素D、以及優質脂肪和水溶性膳食纖維，其低糖不甜膩的配方與清爽口感，不僅是專為台灣人設計的口味，其均衡的營養素也受到家醫科黃柏誠醫師的肯定與推薦，讓均衡營養可以一罐搞定！益富特地將營養品製成冰沙，顛覆一般的食用方式，還大方以高達350ml、相當於是1.4罐的容量，讓夏天嚐冰還能兼顧營養。

益富執行長馬述壯表示：「益力壯均力是益富獨家研發的新均衡營養配方，在品牌屆滿40週年之際，除了持續為國人開發營養品，更希望透過不同的方式提供國人更多元合適的選擇，讓營養生活化！」