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台北新板希爾頓酒店 攜手歐舒丹　花時間住房專案 鎖定閨密、七夕情人商機 每房3699元起

By 台灣英文新聞
2022/08/04 16:51
台北新板希爾頓酒店 攜手歐舒丹　花時間住房專案 鎖定閨密、七夕情人商機 每房3699元起

專屬親子客的暑假過了一半，精打細算的旅客，已規劃好下個月如何運用悠遊國旅補助，台北新板希爾頓瞄準這波國旅商機，祭出全官網住房專案通用，多項優惠住房專案提供選擇。為了迎接即將到來的七夕情人節，台北新板希爾頓與歐舒丹合作，鎖定雙人出遊，即日起至八月底推出「花時間 歐舒丹住房專案」，除了歐舒丹特色禮包，希爾頓花坊更以歐舒丹的發源地-普羅旺斯做為設計主題，將屬於南法經典的薰衣草放進花藝，要以法式風情襲捲情人的心。「花時間 歐舒丹住房專案」，搭贈一份歐舒丹甜橙禮包與一份希爾頓花籃組(希爾頓金鑽卡會員享歐舒丹禮包升級)，平日入住含2客早餐，每房3699元起，更多詳情與預訂專線02-29583000。

「時間」留給對的人，「花時間」住房專案，可以是情人共度節日的儀式感，或是姐妹淘 相伴過節的好時光，更可以是為單身的自己來場對話的充電假期，而送禮展現心意，飯店設計款的花禮搭配歐舒丹禮包，有花又有禮物的全包式行程，將旅行當成禮物，一起帶走的回憶無價。住房專案內容裡搭贈的歐舒丹甜橙禮包，內容物有「香草橙花&蘭花沐浴膠」，「香草橙花&蘭花美體乳」以及一款「夏日甜橙化妝包」。飯店回饋金卡與鑽卡會員，凡預訂此專案禮包升等為夏日花花化妝包，內容物則有「香草橙花&蘭花沐浴膠」、「香草橙花&蘭花美體乳」與「護手霜」。

更新時間 : 2022-08-04 18:35 GMT+08:00

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