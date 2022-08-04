浪漫爆棚！大苑子8/4情人節 「荔枝玫瑰」、「荔枝艾波」浪漫回歸！

就在等荔！大苑子荔枝季即將於8/04(四)情人節浪漫回歸啦！2022年最浪漫的聯名就在大苑子！2022年大苑子荔枝季與故宮博物院合作，透過唐代仕女俑，帶著顧客們回到唐代體驗當時唐代仕女以及楊貴妃最愛的荔枝！也透過與故宮的合作結合大苑子的初衷，讓世界看見水果之美、世界學習歷史文化！

喜歡荔枝的朋友看過來，8/04一定不能錯過大苑子全台夢幻上市的荔枝系列飲品—荔枝玫瑰、荔枝艾波！使用來自產地太平的黑葉荔枝，搭上屏東大花農場有機玫瑰花製作成的荔枝玫瑰，香氣十足，浪漫度、幸福感大爆棚！此外，還有這一杯！把黑葉荔枝和蘋果打成冰沙，搭配上醇厚的青茶，做成清爽輕甜的荔枝艾波，加入愛玉，創造味覺層次，滿足荔枝迷的各種荔枝癮！另外8/4當日也同步推出限店販售的「許慶良玫瑰鮮奶酪」以及市府夢想店獨賣的「荔枝玫瑰霜淇淋」，炎炎夏日最適合吃點冰冰涼涼、酸酸甜甜的甜點、冰品，想要品嘗這獨特迷人滋味的朋友絕對不能錯過了！

2022年最甜聯名！大苑子和故宮博物院聯名杯款，超Q仕女圖超級吸睛！

大苑子今年荔枝季「荔枝紅了」特別推出與故宮博物院聯名的「荔枝玫瑰仕女杯」，超Q的唐朝仕女搭配上浪漫爆表的荔枝玫瑰，超可愛、超吸睛。此外因應荔枝季，除了獨家聯名杯款外，大苑子全體飲料杯身換新裝，喜歡荔枝的你絕對不能錯過本次荔枝季的飲料新包裝！

荔枝飲品這樣喝最超值，獨家優惠看過來！

荔枝控看過來！ 8月份會陸陸續續在大苑子、故宮精品的官方臉書專頁露出各式優惠、抽獎活動，想要一起品嘗荔枝美好的朋友，千萬要鎖定大苑子和故宮精品的粉專，即可隨時掌握最超值的優惠內容喔！

首先，8/4(四)~8/7(日)鎖定大苑子粉專貼文，參加時下最流行的五言絕句接龍造句活動，就有機會獲得價值超過650元秀泰影城雙人套組，「秀泰電影票*2+荔枝玫瑰*2+秀泰雙味爆米花*1」。(活動辦法詳見大苑子粉專貼文)

許慶良玫瑰鮮奶酪、荔枝玫瑰霜淇淋8/04同步限店上市！

8/4當天除了荔枝玫瑰、荔枝艾波外，也將同步於限店門市推出浪漫指數破表的「許慶良玫瑰鮮奶酪」，奶酪口感綿密搭配上有機玫瑰花瓣果醬，香氣濃郁迷人，佐以爽脆香甜的蘋果，每口都是驚喜！此外，還有超吸睛的「荔枝玫瑰霜淇淋」也即將於8/04當天在市府夢想店同步開賣，荔枝的香甜和玫瑰迷人的香氣，保證一口接一口，暑氣全消！