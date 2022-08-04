裴洛西訪台後訪韓 讓南韓備感壓力的原因為何？

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）美國眾議院議長裴洛西在訪台後緊接著至南韓，似乎讓南韓在各方面備感壓力，也傳出了總統尹錫悅以休假為由無法會見裴洛西的真實原因，就是為了避談台灣，最終尹錫悅在今（４）日選擇以通話方式與裴洛西談話。

根據南韓Digital Times，南韓正處於美中半導體爭霸戰的苦惱之中，目前還無法決定是否加入Chip 4（晶片四方聯盟，美日韓台），但現在連裴洛西都在挑釁中國，讓南韓更有壓力。

裴洛西3日與台積電董事長劉德音進行了視訊會議，雖然因考慮到事情的敏感性，會議細節並無公開，但據說他們討論了擴大台積電在美國投資一事。若美國和台灣強化了半導體合作，南韓加入Chip 4一事將承受更大的壓力。

裴洛西此次的亞洲行，不僅會影響到韓中及南北韓的外交及軍事上關係，也將會影響到半導體等產業。南韓財界擔心，在台灣所引發的矛盾會延燒至韓國，因此南韓政府似乎為了不刺激美國及中國，而選擇不讓總統尹在錫與裴洛西見面，由國會議長出面。

外傳美國要求南韓須於8月底前決定是否加入Chip 4，南韓雖否認此事，但這件事也無法再拖延下去。

南韓半導體有60%出口至中國，因此中國亦藉此籌碼施壓南韓，阻其加入該聯盟。另一方面，南韓國內的產業中若沒有美國、日本及荷蘭的原創技術及設備，無法維持半導體的尖端技術，但要立刻找到代替最大出口國的中國也有很大的難度。根據聯合國統計，以去年為基準，南韓對半導體設備進口的依賴性以美國的25.7%為最高，日本為25%，荷蘭25%。

有分析指出，若三星及SK集團將在中國的半導體生產線全部轉移至美國，10年內承擔的維護成本將飆升至現在的50%以上，這也是一個問題。

從軍事及外交角度來看，南韓可能一不小心就捲入新冷戰中。專家認為，美中之間的矛盾加深，可能會成為制約南韓外交的因素。裴洛西參訪南韓亦可能更加深北韓的核問題，因核問題需要美中兩國合力解決，若美中兩國的矛盾加深，將變成強對強的局面，讓南韓夾在中間。

北韓對於裴洛西此次的東南亞行程也非常敏感。北韓表示，美國厚顏無恥地干涉他國內政，蓄意採取政治及軍事挑釁行動，危害區域的和平及安全。北韓對於裴洛西訪台的譴責，顯示了對中國的支持。