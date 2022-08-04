愛的8月 慕軒飯店暖心款待　24小時暢遊大人系微醺假期 身分證字號有「8」用餐最高享8折

七夕情人節、父親節即將到來，充滿愛的8月，慕軒飯店祭出專屬優惠寵愛貴賓！想要和愛的人一起共度大人系微醺假期，即日起至9月30日提供「24h饗樂計畫」住房專案每晚4,800元起，盡情享受Happy Hour兩小時歡飲時光、房型免費升等還可完整入住24小時至下午3點，平日入住搭配國旅補助直接現折1,300元。2樓GUSTOSO義大利餐廳則於8月份推出「我愛88」活動，只要身分證字號有一個「8」享88折、兩個「8」享85折、最多三個「8」可享8折優惠！

慕軒飯店鎖定消費者對於療癒系美食與宅度假的雙重需求，自6月份推出「24h饗樂計畫」住房專案廣受旅人好評，決定延長銷售至9月底，凡入住豪華客房只要4,800元、綠景客房5,300元起，加購雙人自助式早餐僅需要500元，訂房直接享延遲退房3小時及免費升等外，貴賓可於Happy Hour時段15:00-19:00任選2小時至URBAN331威士忌酒吧無限享用精選紅白酒、啤酒、軟性飲品與各式下酒小食，餐點提供起司冷肉盤、亞洲式涼拌滷味、炭烤串燒、義大利麵、炸物拼盤、田園沙拉水果等多樣化選擇，加入AMAZZING CLUB會員再享房價5%折扣。若有慶生、示愛、求婚或特殊節日慶祝需求，慕軒飯店也能為貴賓量身打造完美儀式感，客房佈置加購價1,588元+10%起，神秘驚喜帶來美好度假回憶。

餐飲部分，館內2樓GUSTOSO義大利餐廳於8月1日至8月31日「我愛88」活動，尋找身分證字號有「8」的賓客，只要有一個「8」享88折、兩個「8」享85折、最多三個「8」可享8折優惠，更於8月6日至8日限時三天，帶爸爸到餐廳享用午晚餐，招待紅白酒各一杯，與老爸一同小酌談心。此外，若想在週末夜聽音樂放鬆，1樓URBAN331威士忌酒吧於每週五、六晚間19:00–21:30推出「LIVE MUSIC! 搖擺週末夜」，入場費每位800元+10%，不僅可全額折抵用餐酒飲消費，並提供精選紅白酒暢飲699元優惠價，最適合下班後邀約伴侶或親朋好友，愜意坐享優雅皮製沙發，拿起酒杯跟著音樂搖擺，享受美聲歌伶現場精彩演出。