「瑤」身一變 　國民女神郭書瑤與質感系品牌”OMIX”聯名設計時尚耳機喇叭

OMIX就是要讓大家和音樂一起「瑤」起來！北歐質感系音訊品牌唯一矚目新星OMIX歐米斯，今年度邀請影歌視三棲女神「郭書瑤」成為2022年度品牌代言人，並由由郭書瑤親自聯名監「光感ANC主動降噪高清真無線藍牙耳機G-SE」以及「VAC-MX全音域環繞雙真空管重低音喇叭-奶茶限定色」保證讓你直呼史上最美！

「瑤」身一變 首度聯名監製設計

讓你直呼史上最美

由郭書瑤親自聯名監製OMIX 歐米斯兩款「光感ANC主動降噪高清真無線藍牙耳機G-SE」以及「VAC-MX全音域環繞雙真空管重低音喇叭-奶茶限定色」，不管是外出聽音樂還是悠閒宅在家，都能享受由瑤瑤親自帶給你重磅好音質！除此之外，郭書瑤更親自挑選充電倉鐳射光感配色搭配質感大理石紋理設計，是OMIX首款手工打造的工藝技術，讓大家擁有獨一無二的充電倉外殼，在美感、質感及手感上帶來耳目一新的絕佳體驗！

郭書瑤獨家演繹OMIX代言！

完美詮釋可帥可甜的甜酷女神

搶先曝光的瑤瑤甜酷女神LOOK，在她的詮釋下都能轉化為其獨有的格調。在她代言拍攝的OMIX形象廣告中，以帥氣西裝造型，襯托OMIX聯名款的獨特性油然而生、引人注目。透過大量的練舞運動相輔相成下，養出玲瓏有致的勻稱體態，有OMIX在更是成為她的最佳音樂夥伴，也幫助她在詮釋任何造型時都能信手捻來。在郭書瑤詮釋的OMIX 聯名監製款廣告上，她再度秀出維持得宜的小蠻腰與巴掌臉，但更引人注目的是她的套裝穿搭，俐落卻洋溢少女甜美，讓人眼睛一亮，更助攻她所搭配的OMIX耳機喇叭成為亮點之一。

用OMIX G-SE藍牙耳機 打造屬於自己的寂靜享樂模式

戴上「OMIX 光感ANC主動降噪高清真無線藍牙耳機G-SE」瞬間態度感飆升，透過藍牙5.0連接手機超迅速通話品質穩定、搭配左右耳雙主機，大幅減低音訊延遲並有效提高續航力。 藍牙耳機提供雙模式切換，可深度降噪與通透模式設定，讓你寂靜享樂；根據個人需求匹配不同模式，只聽你想聽的聲音！在耳機操作上智慧觸控，外加語音助手功能，讓日常操作便捷，小小藍牙耳機充電倉提供超大容量電池，續航時間可長達約12小時！

OMIX VAC-MX真空管重低音喇叭

溫柔奶茶色限定款 連女神看了都尖叫

OMIX歐米斯從推出至今持續長銷款的「VAC-MX全音域環繞雙真空管重低音喇叭」，這款由郭書瑤親自搭配「奶茶色」限定款，即將在8月底開啟預購，9月20日超級限定上市！溫和的奶茶色外型搭簡約時尚的設計，內裝採用軍用級質量保證的電子管，應用在前級功放與後級數碼功放完美匹配，揚長避短，將電子管音響系統的高音甜美、中頻飽滿、低音醇厚而富有彈性的優勢充分發揮。同時，也將數碼音響的精準性和速度完全展現出來，使整套音響系統音色更加迷人，就像郭書瑤甜美的外型內涵強大的能量！

3聲道3喇叭音響系統，為聆聽體驗增添更加豐富的超低音震撼感和場景感。除此之外，雙音圈低音喇叭單元，提供強勁有力的低音下潛和震撼的聆聽體驗！物超所值的介面配置，將入手價值極度放大。

PC-USB，將電腦數字音頻信號直接接入播放，減少數模轉換的音損，使聲音更加保真。而PHONO介面，更是將昂貴的電子管唱放集成到本機中，使性價比再次提升。是一款由裡到外使音響發揮出超出物理極限的性能超強喇叭！