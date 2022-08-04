來台北喜來登犒爸炫父！米其林料理、泰菜還是戰斧牛排，限時6天開賣

迎接父親節，台北喜來登精選館內各餐廳外帶美食，即日起至8月6日前於官網線上購物專區開放訂購，無論是米其林星級饗宴、酸辣泰國菜、黃金片皮烤鴨餐、義大利美食還是重磅十足的戰斧牛排，12款美食及1款蛋糕慶祝一次購足。帶爸爸來住飯店放鬆，8月27日前每週四至週六推出「飲咗茶未」住房專案，一泊一食享辰園道地早茶或可選擇二食享龍蝦牛排晚餐，搭配國旅補助每人每晚1,294元起即可享受。8月7日至8日館內比薩屋餐廳亦推出「三代同堂用餐送龍蝦海鮮比薩」活動，慰勞辛苦的爸爸們！

犒賞辛勤老爸，台北喜來登精選闔家喜愛的米其林中菜由燒臘行政主廚楊華廣規劃「黃金片皮鴨分享餐」每套5,880元贈送「蒜蓉波士頓活龍蝦」鴨皮紅潤酥脆、肉質滑嫩帶汁的經典三吃、推薦必嚐的鎮江香醋肉排、紅燒雙冬龍膽腩煲、百花釀油條、還有蠔皇叉燒包與葡式蛋塔等。「鴻運廣式燒臘拼」每套1,680元集結辰園招牌明爐烤鴨、蜜汁梅花叉燒、香烤烏魚子、玫瑰油雞等。請客樓亦推出2款米其林二星美饌套餐，包含肉質黏糯彈嫩、紹興酒香的寧式元蹄搭配傳統古早美味白鯧米粉湯，或可選擇功夫小菜鮮露豆腐絲、紅麴尾巴，搭配酒香麻油雞飯與軟嫩入味的蘋果木燻牛肋排組，每款2,880元。

桃山日本料理嚴選當季食材，推出宛如和食珠寶盒的「旬鮮散壽司」與「握壽司盛合」集結每日現流鮮甜海味；以及新鮮白鰻刷上特製醬汁反覆炭火燒烤至油脂滿溢的「蒲燒鰻魚飯」每款990元，讓喜愛精緻和食的老爸大飽口福。安東廳也推出「美國帶骨戰斧50盎司套餐」近五公分厚度的重量級外觀，肋眼軟嫩多汁、骨邊肉香濃厚、帶有嚼勁，一次品嚐兩種絕佳風味，優惠價3,980元、現省2,900元。

父親節大餐換換口味，擁有拿坡里披薩職人協會認證的比薩屋推出「四人歡樂爸王餐」享受經典厚切培根凱薩沙拉、海鮮炸物拼盤、12吋龍蝦海鮮番茄比薩和微辣帶勁的卡拉布里亞香烤雞腿等義式美食，每套2,688元。酸辣又開胃的泰國菜則推薦SUKHOTHAI父親節分享餐，每套2,588元嚐得到青木瓜蝦沙拉、最厚月亮蝦餅、濃郁馨香的紅咖哩牛肉、鹹香下飯的打拋豬肉、酸辣海鮮湯等，再贈送甜點摩摩喳喳。

台北喜來登The Deli今年推出「可可紳士」父親節蛋糕，每顆990元/6吋，以金牌特務電影中曾提到「西裝是現代紳士的盔甲」概念打造專屬成熟男人味的造型蛋糕。以法芙娜瓜納拉70%黑巧克力慕斯融入達克瓦茲，再加上焦糖洋梨奶油夾餡增添風味，搭配畫龍點睛的咖啡慕斯，酥脆的杏仁沙布列餅乾襯底，口感輕盈風味和諧，8月 5前預付享9折、美饌卡88折優惠。

住飯店高調炫父，8月27日前每週四至週六推出「飲咗茶未」住房專案，入住享受香港茶樓的手推港點，暖胃煲粥二選一、臘味蘿蔔糕、翡翠韭菜蝦餃等6件精美點心、鹹甜香滑的奶皇流沙包與甜湯。一泊二食除早茶外再享價值3,500元的龍蝦牛排晚餐，包含蘋果木燻烤美國肋眼或爐烤豬肋排、龍蝦青醬義大利麵、和風鮮蝦沙拉與甜點寵愛老爸。 一泊一食每晚3,888元起、一泊二食每晚5,088元起，即日起開放訂房並可累計萬豪旅享家積分、住宿次數，但不適用會員福利，上述價格已包含15.5%稅金與服務費。