冷飲名店搭上高溫商機 飲料業暑期業績有望再攀新高

天氣越是炎熱，冷飲消費力道越是增強，加上暑假及疫情趨緩等因素，飲料店營業額將有機會較去年同期呈現兩位數成長。經濟部統計處資料顯示，1至5月餐飲業營業額為3,370億元，年增率達4.3%，其中又以飲料店業績表現最突出，今年1至5月份較去年同期成長8.7%，光5月份全國營業額78億，就比去年增加了28.6%，預估暑假期間的7月8月檔期，將可再創新高；因此各手搖飲名店紛紛推出優惠活動來吸引消費者。

發跡自竹北，卻紅到日本的「利客坊」是以「奶蓋」當作飲品主軸而深受消費者喜愛，店內人氣經典「厚奶蓋黑糖珍奶」，以黑糖珍珠創造出吸睛的杯緣漸層視覺，加上溫潤紅茶基底，與開元食品百分百國產的「戀職人鮮奶」做搭配，是銷售居高不下的經典款，而大受歡迎的「梅梅Q凍」，酸酸的梅子與綠茶搭配，可在炎炎夏日帶來清涼解暑的暢快感受。利客坊江旻洪執行長就表示，平日外帶外送的量已經明顯成長很多，甚至假日還會遇到爆單狀況，氣溫居高不下也帶動消費者購買手搖飲作為消暑的首選。

以「和風茶」為品牌訴求，創造出「無咖啡因」飲品定位的領導品牌—「八曜和茶」，網友一致好評的和風茶系列主打茶與自然穀麥風味的複方飲品，像是經典的「和風307」是以穀麥萃取熬煮為基底，再加上烏龍茶口味提升茶感韻味，清香的茶葉口感很適合這個季節飲用，而喜歡乳飲風味的可以選擇「牧場覺醒」，是一款鮮乳與茶葉互相幫襯的平衡調飲；八曜和茶近期也配合政府環保政策，推出自備非一次性使用的環保飲料杯現折5元的優惠活動。

專業餐飲供應業者開元食品表示，傳統暑假七八月一直到九月皆是夏季飲料銷售最旺的季節，只要掌握三大元素大概都能抓到消費趨勢，1. 消暑清爽 2.微酸甜 3.水果風味，其中又以水果最受歡迎，像是芒果、鳳梨、檸檬都是百搭元素，清楚掌握每波流行飲品的主題，就可以擄獲消費者的喜好，獲得長期穩定的收益。