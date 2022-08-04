凱達寵愛爸爸！與父同饗好禮拿不完

隨著疫情降溫、國旅大爆發，安排在外用餐的儀式感也漸漸回歸，下周一準備迎接八月最重要的父親節，不少民眾準備好好犒賞辛勞的爸爸們，為家人準備一頓豐盛的父親節饗宴！台北凱達於8月1日至8月31日推出「與父同饗」餐飲活動，針對霸氣豪邁的爸爸，首推「家宴中餐廳」的父親節感恩宴，由行政主廚戴于益領軍設計共８道的特色菜、澎派上桌，每桌9,800元(8人份)，再加碼贈送果汁乙壺、8張百元餐飲抵用券，另外「百宴自助餐廳」亦推出與父同行優惠，午、晚餐時段與爸爸同桌直接享８折優惠(須收原價10%服務費)，8人以上用餐再贈父親節造型蛋糕乙份！整個八月都是父親節，趕快與爸爸相約，共渡溫馨佳節。

「家宴」中餐廳為爸爸們特製的父親節感恩宴，其中包含「幸福爹地迎賓盤」、「和風燻鴨沙拉」、「豌豆苗蝦球」，以及霸氣登場的「稻草西施牛」，特選牛隻最精華第6-8對的牛肋骨，數量稀少，一頭牛只能做六客，以風乾稻草緊緊綑綁，加入以16種香料調製而成的陳年老滷汁燉煮，吃來滑嫩多汁、入口即化，份量霸氣又兼具美味；肉質清甜鮮美的「樹子清蒸午仔魚」、最後來一碗營養食補的「黃金蟲草燉鮮雞」，嚴選台灣土雞加入紅棗、枸杞及多種中藥材，慢火燉煮出軟嫩口感與養身兼具的好味道；最後壓軸獻上「手工蔥燒酥」、「寶島時令鮮果盤」，共9道美味且滋補的美味佳餚，8人份只要9,800+10%元，另贈送果汁乙壺、８張百元餐飲抵用券，祭出誠意滿滿的折扣優惠，讓辛勞一年的爸爸們能好好放鬆、放肆吃個好料，與家人渡過美好的佳節。

此外為把父親節商機延伸到外帶市場，家宴中餐廳另推出3,600元、4,600元、5,800元等不同價位精緻合菜；百宴自助餐廳也推出四人份的海陸盛宴，每套只要1,980元。提供消費者多元的選擇，館內所有現做餐點或冷凍美食滿2,400元以上即享指定範圍內免運送到家！