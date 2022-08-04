台北君悅酒店Ziga Zaga翻玩經典義式風情

義式美味創意出擊！Ziga Zaga自7月27日至8月28日推出數十道義式精湛美味，領略傳統經典食尚豐味。台北君悅酒店執行副總廚洪飛立攜手Ziga Zaga副主廚劉學松及其廚藝團隊，翻轉經典熱銷20年義大利麵，將口味精髓復刻３款義大利國旗顏色披薩，以及手工擀製成百合、蓮花造型義大利麵，集結帝王蟹、龍膽石斑、龍蝦等極鮮食材，更特別將義大利麵料理概念融入巧克力派，於盛夏時節領略嶄新義式食尚。

必嚐美味推薦：主廚以義大利國旗配色為靈感，悉心選用九層塔、番茄等天然食材分別代表綠、白、紅，特製披薩麵糰底獻上龍蝦番茄奶油披薩、松露伊比利臘腸披薩、帕馬火腿披薩餃。

其中龍蝦番茄奶油醬汁披薩（8吋／單點780元）將熱賣20年的龍蝦雞蛋銀絲麵搖身變披薩！羅勒風味麵糰底佐上番茄鮮奶油粉紅醬、蒜炒龍蝦與瑪札瑞拉起司窯烤而成的美味新意。松露伊比利臘腸披薩（8吋／單點780元）麵糰、醬料、佐料皆可嚐盡松露底蘊，添入伊比利臘腸、野菇與瑪札瑞拉起司烘烤。酥脆帕瑪火腿披薩餃（單點 680元）則重現18世紀義大利街頭復古風情，以番茄披薩餅皮包佐酥脆帕瑪及維吉尼亞火腿、菠菜呈現古典義式美味。

嚴選義大利小麥粉及頂級00號麵粉新鮮手工現擀麵條造型麵體，主廚熱推：帝王蟹肉百合麵（單點1,080元）由帝王蟹熬製湯底搭乘義大利經典海鮮蒜香清炒工藝，結合澎湖現流蛤蜊、透抽、干貝的多重海味，佐以百合花型麵條，品嚐如茫茫大海中綻放花朵，滿足視覺、味覺的極鮮義麵。

四重乳酪麵捲（單點680元）再次翻玩！將Ziga Zaga經典豐味乳酪披薩化身成麵捲。選用義大利瑪札瑞拉乳酪、歌根佐拉藍紋乳酪、雅希亞歌乳酪、葛拉諾帕達諾乾酪四種起司，添上紅心芭樂果乾、葡萄乾、杏仁果提升果香與口感層次，宛如舌尖上的起司多重奏。更創作出將義麵入甜品的創意巧思，巧克力義大利麵派（單點380元）揉合傳統義式玉米粥Polenta與巧克力特製塔皮，夾帶柑橘浸漬義大利麵襯托風味，彈嫩的糕體質地與義麵、核桃搭上馬斯卡邦乳酪、檸檬百里香醬的獨特風采。