〈時評〉報復裴洛西訪台　中國明年才會真正亮底牌

美國眾議院議長裴洛西來台灣，刮起一陣旋風， 中國對台灣展開經濟、政治制裁和軍事威嚇，不過， 從中國內部政局、全球情勢和台灣選情等種種因素綜合研判， 中國對台灣展開報復的行動，可能會在明年才邁入高峰， 亮出更多底牌。

自從傳出裴洛西來台的消息後，中國不斷提出各種警告， 但中國的分貝愈高，反而促使美國支持裴洛西來台的力量愈堅定， 所以裴洛西抵台後，在台灣過了一夜， 蔡英文總統也在總統府正式會晤裴洛西， 等於以官方規格來接待這位國際友人。

雖然裴洛西在抵台之前，中共已在太平洋沿岸舉行多場軍事演習， 但裴洛西的行政專機離開馬來西亞首都吉隆坡後， 為避免訪台行程遭中共軍事威脅干擾，專機航線特地往東飛行， 避開南海，然後沿著菲律賓東側北上來到台灣。

不論裴洛西來台的航線是否先知會中國，她刻意不飛經南海， 就是不願與中國發生軍事對峙和摩擦，中共方面也很清楚這項用意， 於是盡管宣布在台灣周邊六點海域和空域進行軍事演訓行動， 時間點卻是訂在裴洛西離開台灣之後， 這也意味著中國不願與美國發生正式衝突。

中國雖然在台灣周遭海域舉行軍演，但不太可能再進一步升高對立， 而是會將重點放在經濟層面，像是禁止台灣特定商品出口到中國， 以及實施政治制裁，例如頑固台獨分子將用刑法懲罰， 這都是基於整體情勢的考量。

因為中共二十大即將在秋天登場， 這攸關中國領導人習近平是否能夠順利連任，在那之前， 中國若是與其他國家為敵，屆時，全球將矛頭指向中國， 將會增添更多變數，尤其是俄烏戰爭今年初開打以來， 各國紛紛指責俄羅斯侵略烏克蘭的行動， 習近平不會選在此時成為千夫所指的對象。

另方面，美國今年底有期中選舉，面臨全世界通膨壓力下， 拜登政府聲勢低迷，若是中國有任何動作， 恐怕只會讓民主黨正找到施力點，可以借題發揮， 但這也是一體兩面，於是拜登也想與習近平會晤， 都是為了自身利益著想。

台灣今年底也有地方選舉，一旦中國文攻武嚇過頭， 反而會激起選民的不好印象，讓選票更集中在綠營的候選人身上， 中國過去已嘗過多次苦頭，不致於再重蹈覆轍。但值得注意的是， 明年這些因素都不存在，兩岸將面臨更重大的考驗。

再以過去這幾年的經驗顯示， 中國對台的戰略都在總統大選前一年出手，2015年時， 習近平刻意安排與馬英九總統在新加坡會面，上演了一場馬習會， 企圖為國民黨在兩岸論述創造更大的舞台；然而， 民進黨政府主政下，習近平在2019年的元旦發表「 告台灣同胞書」，提出了習五條，有意框架台灣未來的發展。

因為中共想要影響總統大選走向，卻又擔心造成負面觀感， 引起台灣民眾反感，於是都安排在大選前一年拋出新情況，如今， 裴洛西來台，中國早已極度不滿，可是，受限於各種情勢， 只能在表面上祭出一些手段，但真正的報復可能隱忍不發，因此， 明年才是兩岸關係的關鍵，必須留意中國的反噬， 用更嚴厲方式打擊台灣。