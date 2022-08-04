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台灣東北角新醫療據點！新北市府與仁寶簽約興建瑞芳區　複合型醫療長照大樓2026完工

新北市幅員廣大且高齡人口快速攀升，為照顧偏鄉長輩，市長侯友宜表示，瑞芳、雙溪、平溪及貢寮四區長期由瑞芳礦工醫院提供醫療服務，但建築物老舊且為海砂屋，全新的醫療設施迫在眉睫

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/04 14:37
「新北瑞芳區醫療長照設施大樓」興建營運暨移轉案，由新北市長侯友宜（右）與仁寶副董事長陳瑞聰（左）共同簽訂合約。（照片由新北市政府提供）

「新北瑞芳區醫療長照設施大樓」興建營運暨移轉案，由新北市長侯友宜（右）與仁寶副董事長陳瑞聰（左）共同簽訂合約。（照片由新北市政府提供）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）瑞芳礦工醫院因建築物老舊，新北市政府規劃興建醫療長照設施大樓，該基地約0.27公頃，為地下1層、地上9層，預計2026年完工，市長侯友宜今(4)日出席簽約儀式，攜手仁寶電腦、蕭中正醫療體系及台灣善合公司，共同打造東北角重要醫療據點。

新北市幅員廣大且高齡人口快速攀升，為照顧偏鄉長輩，市長侯友宜表示，瑞芳、雙溪、平溪及貢寮四區長期由瑞芳礦工醫院提供醫療服務，但建築物老舊且為海砂屋，全新的醫療設施迫在眉睫，瑞芳區醫療長照設施大樓將為東北角帶來嶄新科技導向的醫療長照服務。

侯友宜表示，該案預計於2026年完工，為地下1層、地上9層，提供門診、急診及住宿型長照與日間照護中心，同時運用科技提供智慧、遠距醫療。他並強調，偏鄉長輩的照護不能等，新北人口逾400萬全國最多，但醫療量與北市共同計算，導致人均醫療資源不足，市府近年也積極在板橋及蘆北等地擘劃興建醫療設施。

新北市衛生局指出，該基地約0.27公頃，結合急性醫療及長照複合型多元層級服務，全案合作期限50年，後續將由仁寶電腦專業團隊規劃設計及興建。

台灣東北角新醫療據點！新北市府與仁寶簽約興建瑞芳區　複合型醫療長照大樓2026完工

仁寶簽約興建瑞芳區複合型醫療長照大樓，預計2026完工。（照片由新北市政府提供）
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