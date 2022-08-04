8/4台灣本土+22707例　死亡+56例　6個月嬰確診2個月後MIS-C　國內最年幼個案

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（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(4)日公布國內新增22,959例COVID-19確定病例，分別為22,707例本土個案及252例境外移入；另確診個案中新增56例死亡。



指揮中心表示，今日新增之22,707例本土病例，為10,469例男性、12,188例女性、50例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布仍以六都最多，依序為新北市(4,326例)、臺中市(2,807例)、臺北市(2,388例)、桃園市(2,352例)、高雄市(2,159例)、臺南市(1,744例)。

今日中重症152例，包含2名MIS-C個案，其中6個月大男嬰為我國年紀最小的病例。

這名男嬰曾於5月3日確診，7月1日起陸續出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀。7月3日就醫檢查有肺炎症狀，當天住院。住院期間出現紅疹、腹瀉，懷疑MIS-C，並給予免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，7月14日病況好轉出院。

另一例為5歲女童，無慢性病史，6月8日接種一劑疫苗，曾於6月27日確診。7月25日起陸續出現發燒、腹瀉、腹痛症狀，7月29日就醫檢查懷疑為MIS-C住院，8月3日病況好轉出院。



指揮中心指出，今日新增56例本土病例死亡個案，為32例男性、24例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、51例具慢性病史、42例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至8月1日，死亡日期介於5月20日至8月1日。





指揮中心說明，今日新增252例境外移入個案中，147例男性，105例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(22例)、越南(9例)、日本(4例)、韓國(3例)、香港、埃及、泰國及菲律賓(各2例)、加拿大、柬埔寨、英國、瑞士、義大利、德國、土耳其、荷蘭及中國(各1例)，另197例感染國家調查中。入境日期介於今年6月29日至8月3日。



指揮中心統計，截至目前國內累計4,675,128例確診，分別為20,980例境外移入、4,654,094例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計9,082例COVID-19死亡病例，其中9,067例本土，另15例為境外移入。