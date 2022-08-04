台灣民主基金會、國合會遭中國懲戒 外交部：絕不接受無理蠻橫的恐嚇

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國眾議院議長裴洛西訪台，中國不僅對台灣發動進出口制裁，並在台海周遭舉行軍演，國台辦更懲戒「台灣民主基金會」及國合會，禁與中國合作。對此，外交部發言人歐江安表示，中方相關打壓作為荒謬無理，外交部對此表達強烈遺憾及譴責。

有關中國中國宣布懲戒與「台灣民主基金會」合作的企業及組織，歐江安表示，我國絕不接受對岸無理蠻橫的恐嚇，會繼續支持及鼓勵支持民主與自由的全球夥伴繼續與「台灣民主基金會」合作，以落實人權、民主及自由價值。

「台灣民主基金會」是以全民共識為基礎，期待建立一個永續經營、具遠景且運作透明的超黨派組織，自2003年成立以來，歷經兩次政黨輪替依然秉持初衷，致力建構深化與全球民主合作夥伴關係，凝聚世界民主良善力量，拓展我國國際活動空間。

她強調，台灣政府、公民團體及人民堅信自由民主價值是對抗威權主義擴張的堅實盾牌，也是自由世界的有力防線；因此台灣會持續與理念相近國家及民間團體深化合作，堅定捍衛民主與人權，以規則為基礎國際秩序，以及印太地區的自由開放與和平穩定。

歐江安也指出，「財團法人國際合作發展基金會」（國合會）是依據我國「國際合作發展基金會設置條例」而設立，為我國推動國際合作發展工作的專業機構，其目的在協助夥伴國家的社會經濟發展，進而提升全人類的福祉，努力實現聯合國永續發展目標（SDGs）。

歐江安直指，中國國台辦於8月3日惡意曲解國合會對國際合作發展的長年貢獻，宣布懲戒與國合會合作的單位，不僅凸顯中方缺乏對國際發展援助工作的基本認知，更是打擊國際社會共同追求落實SDGs相關努力。中國政府宣布懲戒與國合會合作的單位，相關打壓作為荒謬無理，外交部對此表達強烈遺憾及譴責。

歐江安表示，中國透過政治力不當介入，片面宣布對與國合會合作的民間夥伴採取懲戒措施，均有違國際社會保障企業自由運作的誠信原則。我方呼籲中方應放棄非理性的打壓與懲戒，讓國際援助工作回歸改善各國人民生活、災後重建等人道救助工作。我國政府及相關單位仍將一秉初衷，持續協助友邦及友好國家的進步發展，同時保障我國企業及人民應有的權益。

對於中國政府近日蓄意升高對台灣的多項軍事行動，歐江安強調，中國的挑釁行動已挑戰國際秩序，破壞台海及區域的和平與穩定，尤其中共人民解放軍宣布將進行實彈射擊演習而要求各國機艦勿進入特定海空域的做法，更嚴重影響國際航運與經貿往來。



外交部嚴正重申，中華民國台灣是主權獨立國家，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，不僅是國際公認的事實，更是長年兩岸維持的現狀。我國政府會更堅定捍衛國家主權與領土完整。面對當前情勢，我國政府除積極強化自我防衛能力外，也與美國等理念相近國家維持密切溝通協調，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，避免區域情勢升高，以維護台海安全及印太區域的和平穩定。