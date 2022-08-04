油芒來了！台北素食節提倡瑜珈飲食 無肉植物革命微遠虎山登場

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）今年邁入第三屆的台北素食生活節，以大自然、音樂、啤酒、市集、異國蔬食料理、健康生活為號召，特別邀請近30組美食、身心靈、手作攤位，還有2大舞台跟17組曲風各異的樂隊與民眾同歡，將於8月6日微遠虎山登場。

台北素食生活節受到位於美國波特蘭郊外的音樂節Pickathon影響，提倡環保減塑進行一場無肉的植物革命，當天的蔬食攤位Nuta Dosa 印度煎餅，致力推廣純粹的蔬食香料咖喱，以瑜珈飲食概念為出發點，從香料的調配研磨，到食材的選用都親自調配，且不使用五辛以保留食物對人體最大的益處；兩位來自馬來西亞的台灣媳婦，將大馬料理蔬食化，希望用家鄉料理征服大家味蕾，馬來西亞多元化族裔群體的烹飪藝術產生各式各樣國民美食，運用大馬多種特殊香料研製等。

參展單位包含倡議「每週一蔬食」理念，以多元化創新社會企業模式推動素食及環保的Green Monday Holdings，其旗下的食物科研公司OmniFoods有資深食物科研團隊研發創新植物蛋白產品，以高蛋白、低脂肪、非基因改造、零殘忍為主要特色；由可口可樂公司出品的全新無糖氣泡飲品牌「OOHA」也來了！隨著健康意識逐漸提升，無糖氣泡飲在各地掀起風潮，不含動物性成分、奶蛋、五辛，這次帶來柚子海鹽、水蜜桃烏龍茶、荔枝乳酸等3款充滿驚喜感的雙風味氣泡飲，「0糖0卡0脂」引爆無糖氣泡飲新潮流。

穎禾甜食帶來純天然蔬食手作甜點，希望每顆心都能被填滿溫暖熱情的溫度；GREEN HOPE 穀穫宅純植甜點，將硬脆具褐色焦糖外殼，像顆小鈴鐺般的小型法式甜點可麗露注入新口味，匠心研發濃心榛果巧克力、橙香抹茶、馬達加斯加香草原味。

現場還有絕不能錯過的Hippidippi，向台灣介紹一系列以植物為本、營養豐富的精選沾醬；以及黃金168小時發酵，採用100%天然活菌的好菌好俊康普茶；也有Redpoint Brewing Company 紅點手工鮮釀啤酒，與擁有130年釀酒歷史生力啤酒台灣等不同飲品選擇。

手作創意攤位包含水晶原礦、捕夢網、香氛等，包含來自法國南部，熱愛舞蹈、植物及大自然的The Mind Of Doriane Greens；以瀕臨絕種的台灣特有植物「台灣油芒」而開發油芒系列相關商品的虎藏集，希望將油芒商品化幫助原住民部落，也希望透過油芒抗旱、耐鹽的特性，為世界上糧食缺乏的地區盡一分心力；還有異國設計風＆英美式民族風店咽燻娘.民族設計風；提供水晶訂作飾品，協助感知到自身為一個豐富宇宙的Pier’s 3 Dream；擅長塔羅占卜的海心療心室，她提供感情療癒、礦石編織、魔法精油引導你看見心中的答案，歡迎你們來交換故事。

活動當天有爵士、搖滾、鄉村、民謠、巴爾幹、非洲音樂各類曲風，樂團們皆有豐富登台經驗，常在台灣各地演奏。The Peace Trees 和平樹二人組，熱愛世界音樂，常以鼓、吉他、手碟演出，回歸聲音純粹本質；由一群熱愛披頭四的樂手們組成 Bee Toast樂團，擅長翻唱Beatles的歌曲成自己獨特風味；自學成材的Vicky Sun帶有獨特嗓音，創作歌曲靈感來自於紐約寒冷的街頭及台北溫暖的夜晚，近期才剛登上Legacy舞台，與百合花樂團共演；Mr. Bamboostick 竹竿君 擅長Bossa Nova、放克、爵士，演出帶有狂野跟靈性的特質，還帶有濃濃Hippy感；CROCODELIA鱷魚迷幻樂團主唱吉他手，現為單飛職業音樂人的DJ Yufu，這次帶來的黑膠音樂聚焦七零年代的Soul靈魂樂、Psychedelic Soul迷幻靈魂、Funk放克音樂；剛結束歐洲巡迴的日本樂團Kuunatic成員 Fumie C Kikuchi也大駕光臨；黑膠收藏家 Yo Hey Li 帶來強烈的非洲音樂和熱帶律動等。

詳情請前往官網或虎山音樂祭查詢，也可以直接購票去。