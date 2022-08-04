台灣水林鄉蕃薯社區「狀元村」再添榮耀　青仔埕公園獲優良農建獎青睞

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）雲林縣水林鄉的蕃薯社區繼「憨吉古井花園」榮獲建築園冶獎後，在行政院農業委員會水土保持局的協助下，利用閒置土地空間，打造適合老人舒活筋骨、村民聊天聚會的「青仔埕公園」，今年再度獲得「優良農業建設工程獎」，為具有350年歷史的「狀元村」再添榮耀。

蕃薯社區發展協會理事長吳世明指出，蕃薯厝開發歷史甚早，漫步社區巷弄，處處可見古樸的山牆、紅磚牆及傳統閩南式建築，滿溢純樸可愛的傳統農村氛圍，可惜社區過去綠地太少，無法滿足居民休閒活動的需求，也缺少了點熱鬧的人情味。

吳世明表示，在農村再生的協助下，重新規劃這處閒置超過半世紀的土地，新增了休憩步道、多功能廣場及各項遊憩體健設施，搭配以彩色陶板點綴的童年故事牆，轉型成為充滿童趣的樂活公園，老人小孩都非常喜愛，也終於讓歡笑與活力再次迴盪於蕃薯社區中。

水保局南投分局長陳榮俊說明，文風鼎盛、人才輩出的書香風氣，是蕃薯社區最為人津津樂道的印象特色。「水林鄉蕃薯村老人運動休憩環境營造工程」土地取得經由多方協調整合，逐步凝聚社區居民共識，並以安全、友善、多功能使用為設計理念，營造大片綠地及各項休憩運動設施供居民自由使用。現在的青仔埕公園，已是蕃薯社區長輩練習土風舞及從事康樂活動的最佳伸展臺，起伏的土丘、彩繪的跳格子則成為孩童的歡笑遊樂場；利用水泥涵管打造的「行動讀書室」，更延伸社區以廢棄古厝改造的讀書室空間，整個社區就是鄉親專屬的圖書館。

水土保持局局長李鎮洋表示，近年蕃薯村在社區發展協會及義工的積極努力下，富有在地特色的體驗場域已遍地開花。來到以廢棄豬舍改建而成的「狀元咖啡」，可在歷史悠久的狀元桌前啜飲香醇咖啡、品嚐傳統地瓜小點。漫步至由水保局與蕃薯社區發展協會攜手協力的「憨吉古井花園」，可見具有百年歷史的四角古井與傳統建築花磚，欣賞四季多變的農村風情。

雲林縣水林鄉的蕃薯社區「青仔埕公園」搭配以彩色陶板點綴的童年故事牆，轉型成為充滿童趣的樂活公園。（照片由水土保持局提供）