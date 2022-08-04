力拚疫後振興台灣旅遊市場！趣遊參山加碼600元　富含多元且深化遊程

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為力拚疫後振興國旅市場，交通部觀光局參山國家風景區管理處3日宣布，結合中彰兩大觀光圈區域及竹竹苗的特色遊程即將啟動，凡2日以上團體客人，每人可享新台幣600元加碼好康，包含深度導覽、特色體驗、伴手禮等3項超值好康，名額有限，自8月8日起開放報名。

觀光局副局長林信任表示，疫情後國內旅遊加速復甦，尤其目前悠遊國旅補助非常受到旅客歡迎，飯店額度部分目前用掉30%左右，遊樂園部份用掉25%左右。為催動並活絡國內觀光旅遊，參山處響應政策，與輔導的竹竹苗及中彰兩大區域觀光聯盟合作，連結百逾家觀光公協會，串連食宿遊購行，加碼價值超過600元的「深度導覽服務」、「特色體驗活動」及「在地伴手禮」等3項超值好康，等於是1+1大於2的好康體驗。

林信任還說，這次推出五大主題創新遊程，如到谷關松鶴部落泰好玩獵人體驗營，原味呈現勇士與公主之部落成年禮，或是帶遊客體驗全台唯一搭牛車行經潮間帶的「海牛採蚵」，絕對是難得的體驗。

參山處副處長湯維堯說，特色遊程將於8月8日起正式開賣，參山處與兩大觀光圈齊力一心，除了加碼好康絕對值回票價外，同時也歡迎旅行同業共襄盛舉，凡旅行同業於兩大觀光圈區域內包裝2日以上客製遊程，即可申請加碼的補助回饋參團旅客，名額有限，額滿為止，敬請把握機會。

參山處表示，此次創新遊程加碼體驗遊程，與行政院農業委員會水土保持局合作，安排在水保局優遊農村輔導計劃下據點，讓民眾體驗農遊採果、藺草編織文化工藝及客家藍染藝術等。另外，也與優質觀光工廠合作，提供加值體驗，如到台灣味噌釀造文化館釀造味噌、卷木森活館動手做玩具、阿聰師芋頭文化館手作糕餅等，富含多元且深化遊程內容，歡迎民眾不妨親身體驗遊程，感受不一樣的參山。

參山處3日在台北舉行「 趣遊參山遊程宣告記者會」，由交通部觀光局林信任副局長、 參山處湯維堯副處長攜手竹竹苗及中彰觀光公協會等近50位代表， 共同向各界宣告在「2022悠遊國旅補助」政策領航下，由參山處特別加碼加值超過600元的好康內容，好玩好吃還有禮物拿，8月8日起開放報名，並同時宣告屬於中彰及竹竹苗的特色遊程即將啓動。