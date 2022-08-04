Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

裴洛西離台後發聲明：台灣是和平與安全的重要盟友　中國無法阻止全球領袖訪台

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/04 11:06
美國聯邦眾議院議長<a href="https://www.taiwannews.com.tw/ch/news/4615932" target="_blank">裴洛西</a>3日傍晚前往韓國，於離台後在眾院議長官網發表聲明。（圖／美聯社）

美國聯邦眾議院議長裴洛西3日傍晚前往韓國，於離台後在眾院議長官網發表聲明。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）3日傍晚結束旋風19小時訪台行前往韓國，於離台後在眾院議長官網發表聲明指出，台灣是全世界最自由、民主的社會之一，中國無法阻止世界各地的領袖造訪台灣。

裴洛西於聲明稿中表示，我們國會代表團來訪被視為美國和台灣站在一起的最強力聲明。我們此次來訪是為了傾聽、學習和支持台灣人民，他們建立了一個民主繁榮的國家，是世界上最自由、開放的民主國家之一。

台灣是一個和平與安全的重要盟友，擁有經濟活力和民主治理典範的領導地位。於訪問期間，我們一再強調台灣在這三個重要領域的成功，在安全方面，我們重申國會將持續幫助台灣當面臨侵略時捍衛其自由，經濟方面，我們傳達了《晶片與科學法案》將如何促進雙方經濟繁榮。在治理方面，台灣在面對全球疫情大流行做出了成為世界典範之一的防疫應對措施。

未來我們雙方將針對優先事項繼續合作、交流，包括對抗氣候危機、變遷，這對於雙方的安全、經濟成長，以及履行對後代子孫的責任至關重要。

遺憾的是，由於中國共產黨反對，台灣被阻止參加全球會議，包括近期的在世界衛生組織（WHO）。」也許他們能阻礙台灣出席全球論壇，但他們無法阻止全球領袖或任何人訪台，以向台灣繁榮的民主、諸多成就表達致敬。

最後，談及蔡英文總統所頒授的特種大綬卿雲勳章，裴洛西表示，非常的榮幸獲頒勳章，將視其為台美友誼的永恆象徵，她也再次強調，此行來訪議員皆為美國重要領袖，展現美國國會對台灣堅若磐石的支持。

延伸閱讀：裴洛西訪立法院　盛讚台灣防疫表現　盼台美能在不同領域交流
裴洛西

相關新聞

中共報復裴洛西訪台 唯不敢碰晶片產業
中共報復裴洛西訪台 唯不敢碰晶片產業
2022/08/03 19:53
裴洛西力行「反中挺人權」！31年前曾至天安門抗議 聲援香港、新疆
裴洛西力行「反中挺人權」！31年前曾至天安門抗議 聲援香港、新疆
2022/08/03 18:49
（持續更新）裴洛西旋風訪台成果豐碩 離台前揮手致意
（持續更新）裴洛西旋風訪台成果豐碩 離台前揮手致意
2022/08/03 17:35
又是報復？中國再禁台灣柑橘類水果白帶魚　暫停對台出口天然砂　農委會擬發農遊券振興國內消費
又是報復？中國再禁台灣柑橘類水果白帶魚　暫停對台出口天然砂　農委會擬發農遊券振興國內消費
2022/08/03 17:10
【裴洛西台灣行】中國解放軍深夜宣布：包圍全台進行軍演 包括實彈射擊
【裴洛西台灣行】中國解放軍深夜宣布：包圍全台進行軍演 包括實彈射擊
2022/08/03 16:50

更新時間 : 2022-08-04 13:09 GMT+08:00

最受歡迎

（持續更新）裴洛西旋風訪台成果豐碩 離台前揮手致意
（持續更新）裴洛西旋風訪台成果豐碩 離台前揮手致意
【更新名單】政治報復？中國一夜禁3000多項台灣食品 維力、泰山、愛之味等廠商全遭殃
【更新名單】政治報復？中國一夜禁3000多項台灣食品 維力、泰山、愛之味等廠商全遭殃
【裴洛西台灣行】中國解放軍深夜宣布：包圍全台進行軍演 包括實彈射擊
【裴洛西台灣行】中國解放軍深夜宣布：包圍全台進行軍演 包括實彈射擊
中國突禁3千多項台灣食品 農委會：持續掌握情況、研擬應對措施
中國突禁3千多項台灣食品 農委會：持續掌握情況、研擬應對措施
裴洛西訪台灣行程一次看　8/3上午拜會立法院　蔡英文設午宴款待　張忠謀、劉德音也出席　下午會李明哲
裴洛西訪台灣行程一次看　8/3上午拜會立法院　蔡英文設午宴款待　張忠謀、劉德音也出席　下午會李明哲
入境管制是否將鬆綁？政府：一週4萬人已符需要 目前維持「3+4」檢疫規定
入境管制是否將鬆綁？政府：一週4萬人已符需要 目前維持「3+4」檢疫規定
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
高官鬆口「裴洛西將訪台灣並過夜」？CNN:美國全天候監控中國動向
高官鬆口「裴洛西將訪台灣並過夜」？CNN:美國全天候監控中國動向
Super Junior要來了！睽違3年舉辦巡迴演唱會 台灣為其中一站
Super Junior要來了！睽違3年舉辦巡迴演唱會 台灣為其中一站
（更新外交部回應）裴洛西今晚訪台？ 共軍演習恫嚇、國軍強化戰備整備
（更新外交部回應）裴洛西今晚訪台？ 共軍演習恫嚇、國軍強化戰備整備