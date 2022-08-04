裴洛西離台後發聲明：台灣是和平與安全的重要盟友　中國無法阻止全球領袖訪台

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）3日傍晚結束旋風19小時訪台行前往韓國，於離台後在眾院議長官網發表聲明指出，台灣是全世界最自由、民主的社會之一，中國無法阻止世界各地的領袖造訪台灣。

裴洛西於聲明稿中表示，我們國會代表團來訪被視為美國和台灣站在一起的最強力聲明。我們此次來訪是為了傾聽、學習和支持台灣人民，他們建立了一個民主繁榮的國家，是世界上最自由、開放的民主國家之一。

台灣是一個和平與安全的重要盟友，擁有經濟活力和民主治理典範的領導地位。於訪問期間，我們一再強調台灣在這三個重要領域的成功，在安全方面，我們重申國會將持續幫助台灣當面臨侵略時捍衛其自由，經濟方面，我們傳達了《晶片與科學法案》將如何促進雙方經濟繁榮。在治理方面，台灣在面對全球疫情大流行做出了成為世界典範之一的防疫應對措施。

未來我們雙方將針對優先事項繼續合作、交流，包括對抗氣候危機、變遷，這對於雙方的安全、經濟成長，以及履行對後代子孫的責任至關重要。

遺憾的是，由於中國共產黨反對，台灣被阻止參加全球會議，包括近期的在世界衛生組織（WHO）。」也許他們能阻礙台灣出席全球論壇，但他們無法阻止全球領袖或任何人訪台，以向台灣繁榮的民主、諸多成就表達致敬。

最後，談及蔡英文總統所頒授的特種大綬卿雲勳章，裴洛西表示，非常的榮幸獲頒勳章，將視其為台美友誼的永恆象徵，她也再次強調，此行來訪議員皆為美國重要領袖，展現美國國會對台灣堅若磐石的支持。

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