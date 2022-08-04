〈時評〉台灣是全球民主自由不可分割的領土

美國最重要的國會議長（Speaker ）裴洛西終於完成了訪問台灣。這是美國近年來最有決心的外交突破，不受中共威脅，也不惜任何代價，一定要改正長期以來的錯誤「中國政策」。

裴洛西議長正在準備眾議院的未來議題，包括對習近平個人的問責，對中共的懲戒，並對中國必須改變進行各種方案準備。這個作法等於是宣告美中關係必須建立在新的基礎，要將台灣視為一個獨立自主的國家，並讓台灣有意義的參與世界，美國將排除萬難，為台灣開道。

未來美國國會將修訂「台灣關係法」，最快時間是11月大選到明年二月之間，國會議員已經有人在進行提案及聽證準備，形勢比人強，裴洛西當然清楚知道，共和黨有可能主導未來國會，她必需加碼因應。

在人權議題特別是「國際宗教自由」的全球聯盟上，美國必將有更大的作為，而台灣被美國視為推動這個高度價值觀外交的「相同理念（like minded)」印太地區最核心的盟友。未來在這個議題上，將有更多的合作。

也就是說，不論是在華府或台灣，IRF（international religious freedom)這個簡寫的組成會議，將成為國際最重要的集會，這不是「宗教會議」而是「自由會議」，美國一向認為，「宗教自由是首要的自由（religious freedom is the first freedom)，而其中最核心的推動力量是基督教。而西藏的佛教也是極為重要的助力。

此次，裴洛西來台灣訪問，不忘強調人權、宗教自由議題，她會見台灣的民間人士，就是將重點放在未來台灣做為民主自由燈塔，如何發揮功能。

這個人權、宗教自由議題的國際論壇，中共完全沒有辦法參與，因為幾乎每次會議，中共都是被控訴的對象。這個議題所形成的國際網路已經超過聯合國的功能，而台灣在這個全球宗教自由的集會上，角色愈來愈重要。一個沒有中共、俄羅斯的網路，將是台灣介入國際空間的最佳坦道。

中共對此局勢束手無策，他們用了幾十年的時間滲透聯合國及國際組織，將台灣擋在世界之外，現在「國際宗教自由」成了台灣走向全球的高速公路。裴洛西當然知之甚詳，此次訪台，她也在估算台灣的民主自由實力，可以發揮到何種程度。

這次在宗教迫害議題上，她特別關注，在韓國濟州島上有61名中國基督徒被迫流亡的事件，是深圳的Holy Reformed House Church自2019年被迫逃離中國，非法居留在韓國濟州島，他們共有32名小孩，29個大人。韓國基於他們的法律限制及中共壓力，拒絕了他們政治庇護。這些中國難民在深圳的家人，受到中共的嚴重經常性威脅、綁架、及黑監獄拷問。最近可靠的消息透露，中共公安正在韓國境内外加強佈局，準備用境外綁架的方式對待這些出逃的基督徒。這對「宗教自由」的威脅是極大的挑戰。在台灣景美人權園區，裴洛西關注台灣在此緊急救援行動上可以幫助的角色。形同在台灣辦了一場「國會聽證」，她會後直飛韓國，這是此行重要的收穫。

中共對裴洛西訪台所做的各種破壞行動，每一步都是搬石頭砸自己的腳。習近平需不需要對美關係？如果不需要，他不必與美國總統拜登視訊糾纏那麼久。有意思的是拜習會一結束，裴洛西就正式訪台。美國的做法很淸楚，台灣是美國的核心價值及利益所在，美國的行動不受中共威脅。中共威脅愈大，美國挺台力量愈強。

裴洛西訪台拉開一個新時代的序幕，美台之間的互訪會在這個基礎上持續推進。重點在「有意義的互動」，意思是，如果形勢必要元首互訪也不受限制。中共的胡搞瞎鬧只會讓自己灰頭土臉。

美中關係現在只剩下一張皮，日中關係也沒好到哪裡去，歐中關係未來也不樂觀。而台灣卻整個進入世界舞台的最中心。現在只有瘋子才相信「台灣是中國的一部份」。反而世界相信的是「台灣是全球民主自由不可分割的領土」不是中共所能染指。

美國正以一種前所未有的行動在改變「一中政策」，只是美國並不明言，甚至説「沒有任何改變」。中共死纏爛打的結果是，到處踩到美國主權的底限。造成美國與中國關係更行更遠。

當中共的經濟、貿易榮景不再，境內有爛尾樓，境外有爛尾國，習近平想藉由侵略台灣，佔據台灣海峽，切斷全球運輸生命線來勒索全世界，這種邪惡內在的「一個中國原則」根本沒有存在的正當性。裴洛西訪台為全球民主國家做了示範，這是民主與專制的對抗，更是善良與邪惡的不共容。