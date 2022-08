〈時評〉台灣是全球民主自由不可分割的領土

美國最重要的國會議長(Speaker )裴洛西終於完成了訪問台灣。這是美國近年來最有決心的外交突破,不受中共威脅,也不惜任何代價,一定要改正長期以來的錯誤「中國政策」。

裴洛西議長正在準備眾議院的未來議題,包括對習近平個人的問責,對中共的懲戒,並對中國必須改變進行各種方案準備。這個作法等於是宣告美中關係必須建立在新的基礎,要將台灣視為一個獨立自主的國家,並讓台灣有意義的參與世界,美國將排除萬難,為台灣開道。

未來美國國會將修訂「台灣關係法」,最快時間是11月大選到明年二月之間,國會議員已經有人在進行提案及聽證準備,形勢比人強,裴洛西當然清楚知道,共和黨有可能主導未來國會,她必需加碼因應。

在人權議題特別是「國際宗教自由」的全球聯盟上,美國必將有更大的作為,而台灣被美國視為推動這個高度價值觀外交的「相同理念(like minded)」印太地區最核心的盟友。未來在這個議題上,將有更多的合作。

也就是說,不論是在華府或台灣,IRF(international religious freedom)這個簡寫的組成會議,將成為國際最重要的集會,這不是「宗教會議」而是「自由會議」,美國一向認為,「宗教自由是首要的自由(religious freedom is the first freedom),而其中最核心的推動力量是基督教。而西藏的佛教也是極為重要的助力。

此次,裴洛西來台灣訪問,不忘強調人權、宗教自由議題,她會見台灣的民間人士,就是將重點放在未來台灣做為民主自由燈塔,如何發揮功能。

這個人權、宗教自由議題的國際論壇,中共完全沒有辦法參與,因為幾乎每次會議,中共都是被控訴的對象。這個議題所形成的國際網路已經超過聯合國的功能,而台灣在這個全球宗教自由的集會上,角色愈來愈重要。一個沒有中共、俄羅斯的網路,將是台灣介入國際空間的最佳坦道。

中共對此局勢束手無策,他們用了幾十年的時間滲透聯合國及國際組織,將台灣擋在世界之外,現在「國際宗教自由」成了台灣走向全球的高速公路。裴洛西當然知之甚詳,此次訪台,她也在估算台灣的民主自由實力,可以發揮到何種程度。

這次在宗教迫害議題上,她特別關注,在韓國濟州島上有61名中國基督徒被迫流亡的事件,是深圳的Holy Reformed House Church自2019年被迫逃離中國,非法居留在韓國濟州島,他們共有32名小孩,29個大人。韓國基於他們的法律限制及中共壓力,拒絕了他們政治庇護。這些中國難民在深圳的家人,受到中共的嚴重經常性威脅、綁架、及黑監獄拷問。最近可靠的消息透露,中共公安正在韓國境内外加強佈局,準備用境外綁架的方式對待這些出逃的基督徒。這對「宗教自由」的威脅是極大的挑戰。在台灣景美人權園區,裴洛西關注台灣在此緊急救援行動上可以幫助的角色。形同在台灣辦了一場「國會聽證」,她會後直飛韓國,這是此行重要的收穫。

中共對裴洛西訪台所做的各種破壞行動,每一步都是搬石頭砸自己的腳。習近平需不需要對美關係?如果不需要,他不必與美國總統拜登視訊糾纏那麼久。有意思的是拜習會一結束,裴洛西就正式訪台。美國的做法很淸楚,台灣是美國的核心價值及利益所在,美國的行動不受中共威脅。中共威脅愈大,美國挺台力量愈強。

裴洛西訪台拉開一個新時代的序幕,美台之間的互訪會在這個基礎上持續推進。重點在「有意義的互動」,意思是,如果形勢必要元首互訪也不受限制。中共的胡搞瞎鬧只會讓自己灰頭土臉。

美中關係現在只剩下一張皮,日中關係也沒好到哪裡去,歐中關係未來也不樂觀。而台灣卻整個進入世界舞台的最中心。現在只有瘋子才相信「台灣是中國的一部份」。反而世界相信的是「台灣是全球民主自由不可分割的領土」不是中共所能染指。

美國正以一種前所未有的行動在改變「一中政策」,只是美國並不明言,甚至説「沒有任何改變」。中共死纏爛打的結果是,到處踩到美國主權的底限。造成美國與中國關係更行更遠。

當中共的經濟、貿易榮景不再,境內有爛尾樓,境外有爛尾國,習近平想藉由侵略台灣,佔據台灣海峽,切斷全球運輸生命線來勒索全世界,這種邪惡內在的「一個中國原則」根本沒有存在的正當性。裴洛西訪台為全球民主國家做了示範,這是民主與專制的對抗,更是善良與邪惡的不共容。